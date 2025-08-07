Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фьючерсы Уолл-стрит растут в четверг - 07.08.2025
Фьючерсы Уолл-стрит растут в четверг
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг поднимаются перед выходом еженедельной статистики по американскому рынку труда, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.08 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,54%, до 44 553 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,77%, до 23 604 пунктов, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,76%, до 6 419,25 пункта. В четверг министерство труда США опубликует еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице в стране. Аналитики прогнозируют, что их число за неделю по 2 августа увеличилось на 3 тысячи по сравнению с показателем предшествовавшей недели, составив 221 тысячу. Данные по рынку труда учитываются Федеральной резервной системой США при регулировании своей денежно-кредитной политики. По данным CME Group, большинство аналитиков (93,1%) ждут снижения ставки ФРС в сентябре до 4-4,25% с текущих 4,25-4,5% годовых, остальные предполагают ее сохранение. В среду директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что американская администрация "прямо сейчас" наблюдает отклонение от принципа беспартийности в Федрезерве. По его словам, руководство ФРС должно быть беспартийным, что отличается от текущей ситуации. Чиновник добавил, что президент США Дональд Трамп вместе с министром финансов страны Скоттом Бессентом продолжают поиск кандидатов на замену нынешнего председателя регулятора Джерома Пауэлла, которого глава государства неоднократно критиковал за медленное снижение процентных ставок регулятора.
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг поднимаются перед выходом еженедельной статистики по американскому рынку труда, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.08 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,54%, до 44 553 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,77%, до 23 604 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,76%, до 6 419,25 пункта.
В четверг министерство труда США опубликует еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице в стране. Аналитики прогнозируют, что их число за неделю по 2 августа увеличилось на 3 тысячи по сравнению с показателем предшествовавшей недели, составив 221 тысячу.
Данные по рынку труда учитываются Федеральной резервной системой США при регулировании своей денежно-кредитной политики. По данным CME Group, большинство аналитиков (93,1%) ждут снижения ставки ФРС в сентябре до 4-4,25% с текущих 4,25-4,5% годовых, остальные предполагают ее сохранение.
В среду директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что американская администрация "прямо сейчас" наблюдает отклонение от принципа беспартийности в Федрезерве. По его словам, руководство ФРС должно быть беспартийным, что отличается от текущей ситуации.
Чиновник добавил, что президент США Дональд Трамп вместе с министром финансов страны Скоттом Бессентом продолжают поиск кандидатов на замену нынешнего председателя регулятора Джерома Пауэлла, которого глава государства неоднократно критиковал за медленное снижение процентных ставок регулятора.
