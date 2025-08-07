https://1prime.ru/20250807/ushakov-860418410.html
Ушаков прокомментировал возможность встречи Путина, Трампа и Зеленского
МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "Что касается варианта трехсторонней встречи, о которой вчера почему-то заговорили в Вашингтоне, то этот вариант был просто упомянут американским представителем в ходе встречи в Кремле. Но этот вариант конкретно не обсуждался. Российская сторона этот вариант оставила совсем, полностью без комментария... Мы предлагаем прежде всего сконцентрировать внимание на подготовке двусторонней встречи с Трампом и считаем главным, чтобы эта встреча была успешной и результативной", - сообщил Ушаков.По словам Ушакова, Москва уже приступила к информированию своих друзей и партнеров об итогах прошедшей накануне рабочей встречи Путина и Уиткоффа.
МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Что касается варианта трехсторонней встречи, о которой вчера почему-то заговорили в Вашингтоне, то этот вариант был просто упомянут американским представителем в ходе встречи в Кремле. Но этот вариант конкретно не обсуждался. Российская сторона этот вариант оставила совсем, полностью без комментария... Мы предлагаем прежде всего сконцентрировать внимание на подготовке двусторонней встречи с Трампом и считаем главным, чтобы эта встреча была успешной и результативной", - сообщил Ушаков.
По словам Ушакова, Москва уже приступила к информированию своих друзей и партнеров об итогах прошедшей накануне рабочей встречи Путина и Уиткоффа.
Российский рынок акций усилил рост на новостях о встрече Путина и Трампа