https://1prime.ru/20250807/ushakov-860429366.html
Ушаков прокомментировал слова Рубио о переговорах Путина и Трампа
Ушаков прокомментировал слова Рубио о переговорах Путина и Трампа - 07.08.2025, ПРАЙМ
Ушаков прокомментировал слова Рубио о переговорах Путина и Трампа
Госсекретарь США Марко Рубио прав, говоря, что президентам РФ и США Владимиру Путину и Дональду Трампу теперь есть, что обсуждать, заявил помощник президента РФ | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T13:55+0300
2025-08-07T13:55+0300
2025-08-07T13:55+0300
политика
россия
общество
сша
юрий ушаков
марко рубио
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867857_0:205:1864:1254_1920x0_80_0_0_7d50d995af11ccdc19b5f0cef38063e7.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио прав, говоря, что президентам РФ и США Владимиру Путину и Дональду Трампу теперь есть, что обсуждать, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Журналисты поинтересовались у Ушакова ходом подготовки к переговорам Путина и Трампа, попросив прокомментировать заявление Рубио, что президентам "теперь есть что обсуждать". "Рубио прав", - ответил Ушаков.
https://1prime.ru/20250807/vstrecha-860428084.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867857_0:30:1864:1428_1920x0_80_0_0_a82eb03a31704076d43cf855fbe9e525.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , сша, юрий ушаков, марко рубио, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Общество , США, Юрий Ушаков, Марко Рубио, Владимир Путин
Ушаков прокомментировал слова Рубио о переговорах Путина и Трампа
Ушаков: Рубио прав, говоря, что Путину и Трампу теперь есть что обсуждать
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио прав, говоря, что президентам РФ и США Владимиру Путину и Дональду Трампу теперь есть, что обсуждать, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Журналисты поинтересовались у Ушакова ходом подготовки к переговорам Путина и Трампа, попросив прокомментировать заявление Рубио, что президентам "теперь есть что обсуждать".
"Рубио прав", - ответил Ушаков.
Ушаков уточнил ориентировочную дату встречи Путина и Трампа