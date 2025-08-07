https://1prime.ru/20250807/ushakov-860429366.html

Ушаков прокомментировал слова Рубио о переговорах Путина и Трампа

2025-08-07T13:55+0300

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио прав, говоря, что президентам РФ и США Владимиру Путину и Дональду Трампу теперь есть, что обсуждать, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Журналисты поинтересовались у Ушакова ходом подготовки к переговорам Путина и Трампа, попросив прокомментировать заявление Рубио, что президентам "теперь есть что обсуждать". "Рубио прав", - ответил Ушаков.

