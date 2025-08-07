https://1prime.ru/20250807/ushakov-860432370.html

Ушаков напомнил о неизменности позиции России по Украине

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Позиция России по Украине не изменилась, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ушаков прокомментировал вопрос, что изменилось в позициях РФ и США относительно Украины, чтобы встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стала возможной, сообщают "Вести". "В нашей (позиции) ничего не изменилось", - сказал он. Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сообщил ранее Ушаков. Место проведения переговоров согласовано, о нем объявят несколько позже.

