Ушаков напомнил о неизменности позиции России по Украине
Позиция России по Украине не изменилась, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. | 07.08.2025, ПРАЙМ
политика
россия
украина
юрий ушаков
владимир путин
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Позиция России по Украине не изменилась, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ушаков прокомментировал вопрос, что изменилось в позициях РФ и США относительно Украины, чтобы встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стала возможной, сообщают "Вести". "В нашей (позиции) ничего не изменилось", - сказал он. Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сообщил ранее Ушаков. Место проведения переговоров согласовано, о нем объявят несколько позже.
украина
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Позиция России по Украине не изменилась, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ушаков прокомментировал вопрос, что изменилось в позициях РФ и США относительно Украины, чтобы встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стала возможной, сообщают "Вести".
"В нашей (позиции) ничего не изменилось", - сказал он.
Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сообщил ранее Ушаков. Место проведения переговоров согласовано, о нем объявят несколько позже.
