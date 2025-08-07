https://1prime.ru/20250807/valyuta-860441763.html

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 8 августа

07.08.2025

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 9,95 копейки - до 11,017 рубля, курс доллара - на 80,67 копейки, до 79,3847 рубля, евро - на 34,36 копейки, до 92,6636 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

