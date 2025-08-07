https://1prime.ru/20250807/vsm--860443622.html

РЖД начали испытания контактной сети для первого этапа ВСМ в Петербург

РЖД начали испытания контактной сети для первого этапа ВСМ в Петербург - 07.08.2025, ПРАЙМ

РЖД начали испытания контактной сети для первого этапа ВСМ в Петербург

РЖД начали испытания контактной сети для первого этапа высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, сообщила компания. | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T18:40+0300

2025-08-07T18:40+0300

2025-08-07T18:40+0300

экономика

ржд

всм москва — санкт-петербург

испытания

https://cdnn.1prime.ru/img/82945/51/829455171_0:38:1200:713_1920x0_80_0_0_80d237a1814d24ba0c0b07cb72813b41.jpg

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. РЖД начали испытания контактной сети для первого этапа высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, сообщила компания. "РЖД начали испытания контактной сети для первого этапа ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Опытный участок длиной 800 м смонтирован на Экспериментальном кольце ВНИИЖТ в Щербинке. Здесь проводится комплекс исследований, который необходим, чтобы подтвердить надежность и безопасность конструкций в эксплуатации", - говорится в сообщении. Для изготовления комплектующих выбраны порядка 80 компаний. По техническому заданию РЖД они создали больше 800 деталей, из которых собран опытный участок. Специалисты проверят совместимость всех элементов контактной сети, их технические параметры. Испытания проходят и системы стационарной диагностики. На опытном участке установлены 32 датчика. Они фиксируют различные состояния контактной сети: уровень натяжения, положение в пространстве, температуру и другие. В будущем они должны будут определять образование наледи, рассказали в РЖД. "РЖД планируют завершить цикл испытаний весной 2026 года", - добавляется в сообщении. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.

https://1prime.ru/20250730/vsm-860098580.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ржд, всм москва — санкт-петербург, испытания