Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД начали испытания контактной сети для первого этапа ВСМ в Петербург - 07.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250807/vsm--860443622.html
РЖД начали испытания контактной сети для первого этапа ВСМ в Петербург
РЖД начали испытания контактной сети для первого этапа ВСМ в Петербург - 07.08.2025, ПРАЙМ
РЖД начали испытания контактной сети для первого этапа ВСМ в Петербург
РЖД начали испытания контактной сети для первого этапа высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, сообщила компания. | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T18:40+0300
2025-08-07T18:40+0300
экономика
ржд
всм москва — санкт-петербург
испытания
https://cdnn.1prime.ru/img/82945/51/829455171_0:38:1200:713_1920x0_80_0_0_80d237a1814d24ba0c0b07cb72813b41.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. РЖД начали испытания контактной сети для первого этапа высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, сообщила компания. "РЖД начали испытания контактной сети для первого этапа ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Опытный участок длиной 800 м смонтирован на Экспериментальном кольце ВНИИЖТ в Щербинке. Здесь проводится комплекс исследований, который необходим, чтобы подтвердить надежность и безопасность конструкций в эксплуатации", - говорится в сообщении. Для изготовления комплектующих выбраны порядка 80 компаний. По техническому заданию РЖД они создали больше 800 деталей, из которых собран опытный участок. Специалисты проверят совместимость всех элементов контактной сети, их технические параметры. Испытания проходят и системы стационарной диагностики. На опытном участке установлены 32 датчика. Они фиксируют различные состояния контактной сети: уровень натяжения, положение в пространстве, температуру и другие. В будущем они должны будут определять образование наледи, рассказали в РЖД. "РЖД планируют завершить цикл испытаний весной 2026 года", - добавляется в сообщении. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
https://1prime.ru/20250730/vsm-860098580.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82945/51/829455171_100:0:1100:750_1920x0_80_0_0_90cb9066032844be963e72c212b24ab2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ржд, всм москва — санкт-петербург, испытания
Экономика, РЖД, ВСМ Москва — Санкт-Петербург, испытания
18:40 07.08.2025
 
РЖД начали испытания контактной сети для первого этапа ВСМ в Петербург

РЖД: начались испытания контактной сети для первого этапа ВСМ в Санкт-Петербург

© Предоставлено компанией «Скоростные магистрали»%Концепт высокоскоростного поезда для России
%Концепт высокоскоростного поезда для России
© Предоставлено компанией «Скоростные магистрали»
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. РЖД начали испытания контактной сети для первого этапа высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, сообщила компания.
"РЖД начали испытания контактной сети для первого этапа ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Опытный участок длиной 800 м смонтирован на Экспериментальном кольце ВНИИЖТ в Щербинке. Здесь проводится комплекс исследований, который необходим, чтобы подтвердить надежность и безопасность конструкций в эксплуатации", - говорится в сообщении.
Для изготовления комплектующих выбраны порядка 80 компаний. По техническому заданию РЖД они создали больше 800 деталей, из которых собран опытный участок. Специалисты проверят совместимость всех элементов контактной сети, их технические параметры.
Испытания проходят и системы стационарной диагностики. На опытном участке установлены 32 датчика. Они фиксируют различные состояния контактной сети: уровень натяжения, положение в пространстве, температуру и другие. В будущем они должны будут определять образование наледи, рассказали в РЖД.
"РЖД планируют завершить цикл испытаний весной 2026 года", - добавляется в сообщении.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
Модель высокоскоростного электропоезда
Российский поезд для ВСМ будет с опцией беспилотного движения
30 июля, 10:36
 
ЭкономикаРЖДВСМ Москва — Санкт-Петербургиспытания
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала