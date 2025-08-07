Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сложная задача": Трампа предупредили о рисках перед переговорами с Россией - 07.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250807/vstrecha-860413287.html
"Сложная задача": Трампа предупредили о рисках перед переговорами с Россией
"Сложная задача": Трампа предупредили о рисках перед переговорами с Россией - 07.08.2025, ПРАЙМ
"Сложная задача": Трампа предупредили о рисках перед переговорами с Россией
Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен выразил обеспокоенность по поводу рисков для президента США Дональда Трампа со стороны главы киевского... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T09:38+0300
2025-08-07T09:38+0300
политика
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
встреча
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/83011/28/830112895_0:0:2769:1558_1920x0_80_0_0_555c5dc5b158c5d7e44e5f69fc0bb871.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен выразил обеспокоенность по поводу рисков для президента США Дональда Трампа со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского при переговорах с президентом России Владимиром Путиным."Трампу нужно будет контролировать Зеленского, а это сложная задача, потому что Зеленскому некуда деваться, поскольку он не может легко пойти на значительные уступки", — написал Брайен в статье для Weapons and Strategy.Кроме того, эксперт предположил, что Вашингтон якобы стремится избавиться от Зеленского, рассматривая его как препятствие для достижения соглашения, поэтому нельзя исключать драматического развития событий вокруг статуса нынешнего главы киевского режима.Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп планирует встретиться с российским президентом уже на следующей неделе, а затем провести трехсторонние переговоры с участием Путина и Зеленского.
https://1prime.ru/20250807/protvnik-860408924.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83011/28/830112895_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_30366b92c4bb3c89a2e9f6c31c35dd74.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, встреча, переговоры
Политика, РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, встреча, переговоры
09:38 07.08.2025
 
"Сложная задача": Трампа предупредили о рисках перед переговорами с Россией

Брайен: Трампу нужно контролировать Зеленского, чтобы встреча с Путиным не сорвалась

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВстреча Путина и Трампа в Осаке
Встреча Путина и Трампа в Осаке - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен выразил обеспокоенность по поводу рисков для президента США Дональда Трампа со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского при переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

"Трампу нужно будет контролировать Зеленского, а это сложная задача, потому что Зеленскому некуда деваться, поскольку он не может легко пойти на значительные уступки", — написал Брайен в статье для Weapons and Strategy.
Кроме того, эксперт предположил, что Вашингтон якобы стремится избавиться от Зеленского, рассматривая его как препятствие для достижения соглашения, поэтому нельзя исключать драматического развития событий вокруг статуса нынешнего главы киевского режима.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп планирует встретиться с российским президентом уже на следующей неделе, а затем провести трехсторонние переговоры с участием Путина и Зеленского.
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
"Есть шанс": на Западе назвали главного противника сделки России и США
08:32
 
ПолитикаРОССИЯСШАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир Зеленскийвстречапереговоры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала