"Сложная задача": Трампа предупредили о рисках перед переговорами с Россией

2025-08-07T09:38+0300

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен выразил обеспокоенность по поводу рисков для президента США Дональда Трампа со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского при переговорах с президентом России Владимиром Путиным."Трампу нужно будет контролировать Зеленского, а это сложная задача, потому что Зеленскому некуда деваться, поскольку он не может легко пойти на значительные уступки", — написал Брайен в статье для Weapons and Strategy.Кроме того, эксперт предположил, что Вашингтон якобы стремится избавиться от Зеленского, рассматривая его как препятствие для достижения соглашения, поэтому нельзя исключать драматического развития событий вокруг статуса нынешнего главы киевского режима.Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп планирует встретиться с российским президентом уже на следующей неделе, а затем провести трехсторонние переговоры с участием Путина и Зеленского.

