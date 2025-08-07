https://1prime.ru/20250807/vstrecha-860417982.html

Россия и США договорились о скорой встрече Путина и Трампа, заявил Ушаков

Россия и США договорились о скорой встрече Путина и Трампа, заявил Ушаков

2025-08-07T11:04+0300

2025-08-07T11:04+0300

2025-08-07T11:16+0300

политика

россия

владимир путин

юрий ушаков

сша

дональд трамп

встреча

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась проработка саммита, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков."По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа", - рассказал дипломат."Сейчас вместе с американскими коллегами мы приступаем к конкретной проработке", - добавил Ушаков.Кроме того, Ушаков также заявил, что место проведения встречи российского и американского лидеров уже согласовано, и позже Кремль проинформирует об этом.По словам дипломата, следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи Путина и Трампа, однако сколько конкретно времени займет подготовка к встрече, сказать трудно.

