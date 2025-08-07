Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и США договорились о скорой встрече Путина и Трампа, заявил Ушаков - 07.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250807/vstrecha-860417982.html
Россия и США договорились о скорой встрече Путина и Трампа, заявил Ушаков
Россия и США договорились о скорой встрече Путина и Трампа, заявил Ушаков - 07.08.2025, ПРАЙМ
Россия и США договорились о скорой встрече Путина и Трампа, заявил Ушаков
Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась проработка саммита, | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T11:04+0300
2025-08-07T11:16+0300
политика
россия
владимир путин
юрий ушаков
сша
дональд трамп
встреча
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/36/829033651_0:165:3095:1906_1920x0_80_0_0_3fc017927b1752e20d8000fea3cade03.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась проработка саммита, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков."По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа", - рассказал дипломат."Сейчас вместе с американскими коллегами мы приступаем к конкретной проработке", - добавил Ушаков.Кроме того, Ушаков также заявил, что место проведения встречи российского и американского лидеров уже согласовано, и позже Кремль проинформирует об этом.По словам дипломата, следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи Путина и Трампа, однако сколько конкретно времени займет подготовка к встрече, сказать трудно.
https://1prime.ru/20250807/protvnik-860408924.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/36/829033651_327:0:2919:1944_1920x0_80_0_0_3e452ac36b28691439a4726cafba6d0b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, юрий ушаков, сша, дональд трамп, встреча
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Юрий Ушаков, США, Дональд Трамп, встреча
11:04 07.08.2025 (обновлено: 11:16 07.08.2025)
 
Россия и США договорились о скорой встрече Путина и Трампа, заявил Ушаков

Ушаков: Россия и США начали проработку встречи Путина и Трампа

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась проработка саммита, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
"По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа", - рассказал дипломат.
"Сейчас вместе с американскими коллегами мы приступаем к конкретной проработке", - добавил Ушаков.
Кроме того, Ушаков также заявил, что место проведения встречи российского и американского лидеров уже согласовано, и позже Кремль проинформирует об этом.
По словам дипломата, следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи Путина и Трампа, однако сколько конкретно времени займет подготовка к встрече, сказать трудно.
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
"Есть шанс": на Западе назвали главного противника сделки России и США
08:32
 
ПолитикаРОССИЯВладимир ПутинЮрий УшаковСШАДональд Трампвстреча
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала