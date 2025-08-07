Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ушаков уточнил ориентировочную дату встречи Путина и Трампа - 07.08.2025
Ушаков уточнил ориентировочную дату встречи Путина и Трампа
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа состоится, ориентировочно, на следующей неделе, сообщил помощник российского главы государства Юрий Ушаков. Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил ранее журналистам Ушаков. "Ориентировочно, да, на следующей неделе. Сейчас будем работать", - сказал Ушаков журналисту Life Александру Юнашеву, отвечая на соответствующий вопрос. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.
13:30 07.08.2025
 
Ушаков уточнил ориентировочную дату встречи Путина и Трампа

Ушаков: встреча Путина и Трампа состоится, ориентировочно, на следующей неделе

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа состоится, ориентировочно, на следующей неделе, сообщил помощник российского главы государства Юрий Ушаков.
Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил ранее журналистам Ушаков.
"Ориентировочно, да, на следующей неделе. Сейчас будем работать", - сказал Ушаков журналисту Life Александру Юнашеву, отвечая на соответствующий вопрос.
Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.
Мировые СМИ следят за новостями о подготовке к встрече Путина и Трампа
