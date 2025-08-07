https://1prime.ru/20250807/vstrecha-860428084.html
Ушаков уточнил ориентировочную дату встречи Путина и Трампа
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа состоится, ориентировочно, на следующей неделе, сообщил помощник российского главы государства Юрий Ушаков. Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил ранее журналистам Ушаков. "Ориентировочно, да, на следующей неделе. Сейчас будем работать", - сказал Ушаков журналисту Life Александру Юнашеву, отвечая на соответствующий вопрос. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.
