ВТБ запустил депозиты в индийских рупиях для бизнеса - 07.08.2025
ВТБ запустил депозиты в индийских рупиях для бизнеса
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. ВТБ запустил депозиты в индийских рупиях для среднего и малого бизнеса, сообщила пресс-служба банка. "Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ – участники внешнеэкономической деятельности получили возможность размещать средства в депозиты и неснижаемые остатки (НСО) в индийских рупиях. Размещение средств доступно от любой суммы", - говорится в сообщении. По словам старшего вице-президента ВТБ Юлии Копытовой, банк фиксирует рост объемов торговли среднего и малого бизнеса с дружественными странами. На долю этих стран приходится более 80% оборота внешнеэкономической деятельности, при этом Индия – одно из самых быстрорастущих направлений. "За первое полугодие 2025 года количество счетов клиентов СМБ (среднего и малого бизнеса - ред.) в индийских рупиях увеличилось на 36% по сравнению с концом 2024 года. Растет и число контрактов с партнерами из Индии, поставленных на учет в ВТБ", - отметила Копытова. "Мы ожидаем дальнейшего укрепления торговых отношений между Индией и Россией и считаем, что возможность размещать временно свободные средства в индийский рупиях должна стать для участников международной торговли дополнительным удобным инструментом управления своими финансами", - добавила она.
09:03 07.08.2025
 
ВТБ запустил депозиты в индийских рупиях для бизнеса

ВТБ запустил депозиты в индийских рупиях для среднего и малого бизнеса

© РИА Новости . Мария Девахина
Логотип ВТБ
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. ВТБ запустил депозиты в индийских рупиях для среднего и малого бизнеса, сообщила пресс-служба банка.
"Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ – участники внешнеэкономической деятельности получили возможность размещать средства в депозиты и неснижаемые остатки (НСО) в индийских рупиях. Размещение средств доступно от любой суммы", - говорится в сообщении.
По словам старшего вице-президента ВТБ Юлии Копытовой, банк фиксирует рост объемов торговли среднего и малого бизнеса с дружественными странами. На долю этих стран приходится более 80% оборота внешнеэкономической деятельности, при этом Индия – одно из самых быстрорастущих направлений.
"За первое полугодие 2025 года количество счетов клиентов СМБ (среднего и малого бизнеса - ред.) в индийских рупиях увеличилось на 36% по сравнению с концом 2024 года. Растет и число контрактов с партнерами из Индии, поставленных на учет в ВТБ", - отметила Копытова.
"Мы ожидаем дальнейшего укрепления торговых отношений между Индией и Россией и считаем, что возможность размещать временно свободные средства в индийский рупиях должна стать для участников международной торговли дополнительным удобным инструментом управления своими финансами", - добавила она.
