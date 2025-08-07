https://1prime.ru/20250807/vtb-860410798.html

ВТБ запустил депозиты в индийских рупиях для бизнеса

07.08.2025, ПРАЙМ

ВТБ запустил депозиты в индийских рупиях для среднего и малого бизнеса, сообщила пресс-служба банка.

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. ВТБ запустил депозиты в индийских рупиях для среднего и малого бизнеса, сообщила пресс-служба банка. "Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ – участники внешнеэкономической деятельности получили возможность размещать средства в депозиты и неснижаемые остатки (НСО) в индийских рупиях. Размещение средств доступно от любой суммы", - говорится в сообщении. По словам старшего вице-президента ВТБ Юлии Копытовой, банк фиксирует рост объемов торговли среднего и малого бизнеса с дружественными странами. На долю этих стран приходится более 80% оборота внешнеэкономической деятельности, при этом Индия – одно из самых быстрорастущих направлений. "За первое полугодие 2025 года количество счетов клиентов СМБ (среднего и малого бизнеса - ред.) в индийских рупиях увеличилось на 36% по сравнению с концом 2024 года. Растет и число контрактов с партнерами из Индии, поставленных на учет в ВТБ", - отметила Копытова. "Мы ожидаем дальнейшего укрепления торговых отношений между Индией и Россией и считаем, что возможность размещать временно свободные средства в индийский рупиях должна стать для участников международной торговли дополнительным удобным инструментом управления своими финансами", - добавила она.

