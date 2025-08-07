Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
WP: тарифная политика Трампа может ударить по экономике США - 07.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250807/wp-860416194.html
WP: тарифная политика Трампа может ударить по экономике США
WP: тарифная политика Трампа может ударить по экономике США - 07.08.2025, ПРАЙМ
WP: тарифная политика Трампа может ударить по экономике США
Тарифная политика президента США Дональда Трампа может привести к экономическому спаду и нарушить существующие деловые контакты американских производителей,... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T10:41+0300
2025-08-07T10:41+0300
экономика
сша
дональд трамп
washington post
https://cdnn.1prime.ru/img/82867/78/828677800_0:0:4705:2646_1920x0_80_0_0_0e6c4c469b147ab6f4c9e821a5cdf05a.jpg
МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ. Тарифная политика президента США Дональда Трампа может привести к экономическому спаду и нарушить существующие деловые контакты американских производителей, сообщает газета Washington Post со ссылкой на экономистов. "Некоторые экономисты опасаются, что новая торговая политика Трампа может привести к экономическому спаду и разрыву некоторых партнерских связей, на которые опирались отечественные производители для создания дешевых товаров", - говорится в публикации. Также Washington Post приводит мнение ведущего экономиста из Центра экономических и политических исследований Дина Бейкера, который считает, что тарифная политика Белого дома приведет к инфляции, а заплатят за это рядовые потребители. "Безусловно, это означает более высокие цены... История показывает, что в большинстве случаев за это платят потребители, и я предполагаю, что так будет и в этот раз", - утверждает Бейкер, отмечая, однако, что такое развитие событий не предопределено, поскольку тарифная политика Трампа беспрецедентна. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение пошлин было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами. Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки и вступают в силу 7 августа.
https://1prime.ru/20250807/vstrecha-860413287.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82867/78/828677800_0:0:4705:3528_1920x0_80_0_0_49010713eb60264f7e18ed10ae4b78db.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, washington post
Экономика, США, Дональд Трамп, Washington Post
10:41 07.08.2025
 
WP: тарифная политика Трампа может ударить по экономике США

WP: тарифы Трампа могут ударить по экономике США и нарушить деловые связи

© AFP / Nicholas Kamm %Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© AFP / Nicholas Kamm
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ. Тарифная политика президента США Дональда Трампа может привести к экономическому спаду и нарушить существующие деловые контакты американских производителей, сообщает газета Washington Post со ссылкой на экономистов.
"Некоторые экономисты опасаются, что новая торговая политика Трампа может привести к экономическому спаду и разрыву некоторых партнерских связей, на которые опирались отечественные производители для создания дешевых товаров", - говорится в публикации.
Также Washington Post приводит мнение ведущего экономиста из Центра экономических и политических исследований Дина Бейкера, который считает, что тарифная политика Белого дома приведет к инфляции, а заплатят за это рядовые потребители.
"Безусловно, это означает более высокие цены... История показывает, что в большинстве случаев за это платят потребители, и я предполагаю, что так будет и в этот раз", - утверждает Бейкер, отмечая, однако, что такое развитие событий не предопределено, поскольку тарифная политика Трампа беспрецедентна.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение пошлин было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.
Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки и вступают в силу 7 августа.
Встреча Путина и Трампа в Осаке - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
"Сложная задача": Трампа предупредили о рисках перед переговорами с Россией
09:38
 
ЭкономикаСШАДональд ТрампWashington Post
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала