https://1prime.ru/20250807/wp-860416194.html

WP: тарифная политика Трампа может ударить по экономике США

WP: тарифная политика Трампа может ударить по экономике США - 07.08.2025, ПРАЙМ

WP: тарифная политика Трампа может ударить по экономике США

Тарифная политика президента США Дональда Трампа может привести к экономическому спаду и нарушить существующие деловые контакты американских производителей,... | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T10:41+0300

2025-08-07T10:41+0300

2025-08-07T10:41+0300

экономика

сша

дональд трамп

washington post

https://cdnn.1prime.ru/img/82867/78/828677800_0:0:4705:2646_1920x0_80_0_0_0e6c4c469b147ab6f4c9e821a5cdf05a.jpg

МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ. Тарифная политика президента США Дональда Трампа может привести к экономическому спаду и нарушить существующие деловые контакты американских производителей, сообщает газета Washington Post со ссылкой на экономистов. "Некоторые экономисты опасаются, что новая торговая политика Трампа может привести к экономическому спаду и разрыву некоторых партнерских связей, на которые опирались отечественные производители для создания дешевых товаров", - говорится в публикации. Также Washington Post приводит мнение ведущего экономиста из Центра экономических и политических исследований Дина Бейкера, который считает, что тарифная политика Белого дома приведет к инфляции, а заплатят за это рядовые потребители. "Безусловно, это означает более высокие цены... История показывает, что в большинстве случаев за это платят потребители, и я предполагаю, что так будет и в этот раз", - утверждает Бейкер, отмечая, однако, что такое развитие событий не предопределено, поскольку тарифная политика Трампа беспрецедентна. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение пошлин было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами. Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки и вступают в силу 7 августа.

https://1prime.ru/20250807/vstrecha-860413287.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, washington post