"Яндекс Лавка" запустила свой первый роботизированный даркстор - 07.08.2025
"Яндекс Лавка" запустила свой первый роботизированный даркстор
"Яндекс Лавка" запустила свой первый роботизированный даркстор
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. "Яндекс" запустил в Москве свой первый роботизированный даркстор - специальный склад для работы с интернет-покупками в "Яндекс Лавке" и доставки товаров, роботы на нем помогают ускорить процесс сборки заказов более чем на 30%, сообщила компания. "Яндекс Роботикс" автоматизировал сборку заказов в московском дарксторе "Яндекс Лавки"... Роботы доставляют стеллажи с нужными товарами к сотрудникам. Это позволяет ускорить процесс комплектации заказов более чем на 30% во всем дарксторе и снижает физическую нагрузку на сотрудников", - говорится в сообщении. Компания отметила, что в "робозоне" даркстора 28% площади занимают роботы. Они перевозят стеллажи с товарами, причем распределяет заказы система управления: сотрудники собирают скоропортящиеся продукты, а роботы - товары длительного хранения, выбирая оптимальный маршрут. Роботы обрабатывают около 40% ассортимента. Срок окупаемости автоматизации составит чуть менее трех лет, заявил РИА Новости руководитель продукта и технологий "Яндекс Лавки" Станислав Макеев. Заказ включает в себя определенную цепочку операций - от сборки до его доставки к заказчику. Эти операции компания планирует максимально автоматизировать. "Мы верим, что через пять лет будет отдельная концепция, которая будет покрывать большую часть цепочки. То есть автономные грузовики, автономная доставка, автономный процесс сборки, автономные склады", - сказал агентству руководитель "Яндекс Роботикс" Иван Калинов.
12:53 07.08.2025
 
"Яндекс Лавка" запустила свой первый роботизированный даркстор

"Яндекс" запустил в Москве свой первый роботизированный даркстор

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПервый офлайн-магазин "Яндекс Лавка"
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. "Яндекс" запустил в Москве свой первый роботизированный даркстор - специальный склад для работы с интернет-покупками в "Яндекс Лавке" и доставки товаров, роботы на нем помогают ускорить процесс сборки заказов более чем на 30%, сообщила компания.
"Яндекс Роботикс" автоматизировал сборку заказов в московском дарксторе "Яндекс Лавки"... Роботы доставляют стеллажи с нужными товарами к сотрудникам. Это позволяет ускорить процесс комплектации заказов более чем на 30% во всем дарксторе и снижает физическую нагрузку на сотрудников", - говорится в сообщении.
Компания отметила, что в "робозоне" даркстора 28% площади занимают роботы. Они перевозят стеллажи с товарами, причем распределяет заказы система управления: сотрудники собирают скоропортящиеся продукты, а роботы - товары длительного хранения, выбирая оптимальный маршрут. Роботы обрабатывают около 40% ассортимента.
Срок окупаемости автоматизации составит чуть менее трех лет, заявил РИА Новости руководитель продукта и технологий "Яндекс Лавки" Станислав Макеев.
Заказ включает в себя определенную цепочку операций - от сборки до его доставки к заказчику. Эти операции компания планирует максимально автоматизировать. "Мы верим, что через пять лет будет отдельная концепция, которая будет покрывать большую часть цепочки. То есть автономные грузовики, автономная доставка, автономный процесс сборки, автономные склады", - сказал агентству руководитель "Яндекс Роботикс" Иван Калинов.
Офис компании Яндекс - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
"Яндекс Браузер" начал отображать рейтинг интернет-магазинов
1 августа, 14:41
 
