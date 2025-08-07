https://1prime.ru/20250807/yuan-860415967.html
Курс юаня опустился ниже 11 рублей впервые с 24 июля
Курс юаня опустился ниже 11 рублей впервые с 24 июля
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты опустился ниже 11 рублей после девяти сессий торгов выше этой отметки, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.30 мск снижался на 10 копеек, до 10,99 рубля, упав ниже 11 рублей впервые с 24 июля.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.30 мск снижался на 10 копеек, до 10,99 рубля, упав ниже 11 рублей впервые с 24 июля.