Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня опустился ниже 11 рублей впервые с 24 июля - 07.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250807/yuan-860415967.html
Курс юаня опустился ниже 11 рублей впервые с 24 июля
Курс юаня опустился ниже 11 рублей впервые с 24 июля - 07.08.2025, ПРАЙМ
Курс юаня опустился ниже 11 рублей впервые с 24 июля
Курс китайской валюты опустился ниже 11 рублей после девяти сессий торгов выше этой отметки, следует из данных Московской биржи. | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T10:31+0300
2025-08-07T10:34+0300
экономика
юань
мосбиржа
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624742_0:302:2567:1746_1920x0_80_0_0_a9c675b609e40e55370de9adef3cbf54.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты опустился ниже 11 рублей после девяти сессий торгов выше этой отметки, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.30 мск снижался на 10 копеек, до 10,99 рубля, упав ниже 11 рублей впервые с 24 июля.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624742_0:62:2567:1987_1920x0_80_0_0_c1889331b6b7d6e822afb0ccace13db1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
юань, мосбиржа, рынок
Экономика, юань, Мосбиржа, Рынок
10:31 07.08.2025 (обновлено: 10:34 07.08.2025)
 
Курс юаня опустился ниже 11 рублей впервые с 24 июля

Курс юаня после девяти дней торгов выше 11 рублей на Мосбирже упал ниже этой отметки

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты опустился ниже 11 рублей после девяти сессий торгов выше этой отметки, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.30 мск снижался на 10 копеек, до 10,99 рубля, упав ниже 11 рублей впервые с 24 июля.
 
ЭкономикаюаньМосбиржаРынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала