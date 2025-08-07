https://1prime.ru/20250807/yuan-860415967.html

Курс юаня опустился ниже 11 рублей впервые с 24 июля

2025-08-07T10:31+0300

2025-08-07T10:31+0300

2025-08-07T10:34+0300

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты опустился ниже 11 рублей после девяти сессий торгов выше этой отметки, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.30 мск снижался на 10 копеек, до 10,99 рубля, упав ниже 11 рублей впервые с 24 июля.

2025

юань, мосбиржа, рынок