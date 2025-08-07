Курс юаня к рублю на Мосбирже падает к району 11 рублей

https://1prime.ru/20250807/yuan-860432488.html

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг днем падает и уже тестировал психологический уровень поддержки 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.13 мск падал на 8 копеек, до 11,02 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 10,98-11,04 рубля. Новостной фон продолжает определять конъюнктуру российского валютного рынка, полагает Денис Попов из банка ПСБ. "По всей видимости, какая-то определенность появится по итогам встречи президентов России и США, если она состоится. Соответственно, курсовые котировки в краткосрочной перспективе скорее всего останутся вблизи текущих уровней. При этом повышенная волатильность курса по-прежнему не исключена. Целевой диапазон по курсу сохраняем на уровне 11-11,5 рубля за юань. До конца недели стоимость юаня, вероятно, будет тяготеть к нижней части указанного диапазона", - добавляет он. Пока не стоит делать ставки на мощный рост российской валюты, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Серьезному укреплению рубля способствовал бы приток иностранного капитала в страну, в том числе в ОФЗ, однако это может случиться через многие месяцы даже в самом оптимистичном сценарии. Пока стоит задуматься об открытии позиций в расчете на рост юаня к рублю при падении курса ниже отметки 11 рублей", - добавляет он.

