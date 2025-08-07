https://1prime.ru/20250807/yuan-860438525.html

Курс юаня к рублю на Московской бирже ощутимо снижается

2025-08-07T16:23+0300

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг днем ощутимо снижается, тестируя круглый уровень поддержки 11 рублей, на новостях о готовящейся встрече президентов США и России, которая может состояться в ближайшие дни, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.05 мск снижается на 8 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,02 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,98-11,04 рубля. Юаневая ставка денежного рынка опускается до минус 0,39% годовых по индикатору RUSFARCNY на Московской бирже с минус 0,18% на предыдущих торгах. В свою очередь доллар на внебиржевом рынке котируется по 79,08 рубля. А для биржевого ориентира курса американской валюты можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,73 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,235, а на форексе - 7,179, то есть доллар на российском рынке торгуется с "премией" в 0,8%. "Банки и крупные инвесторы реализуют в ценах ожидания "потепления" отношений с Западом, так как на следующую неделю намечена встреча президентов России и США. Место и точная дата неизвестны, но сам факт предстоящего разговора лидеров очень позитивен для рубля", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал" укрепление рубля. Возможное улучшение для России ситуации на международной арене, особенно смягчение санкционного режима, ослабит препятствия для импорта и в целом трансграничного движения капитала, соответствующих платежей, что может привести к перетоку части рублевой ликвидности и даже инвестиций в иностранную валюту с последующим ее выводом из страны, рассуждает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "В краткосрочной перспективе рубль все же способен некоторое время укрепляться под воздействием спекулятивно настроенных участников. В результате юань до конца недели может проверить на прочность ближайшую поддержку в виде уровня 10,9 рубля", - допускает он. "Возможно, котировки полетят в обратную сторону, но это будет не сейчас. Сегодня доллар будет двигаться в пределах 79-81 рубля, евро — 92-93 рубля, юань — рядом с 11 рублями", - заключает Силаев.

