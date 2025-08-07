https://1prime.ru/20250807/yuan-860444462.html
Юань подешевел на 10 копеек
Юань подешевел на 10 копеек
Курс рубля по итогам торгов четверга вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 10,99 рубля, следует из данных Московской биржи.
экономика
мосбиржа
торги
юань
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Курс рубля по итогам торгов четверга вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 10,99 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 10 копеек по отношению к предыдущему закрытию - до 10,99 рубля.
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Курс рубля по итогам торгов четверга вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 10,99 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 10 копеек по отношению к предыдущему закрытию - до 10,99 рубля.
