АСВ не смогло взыскать убытки с экс-владельцев банка "Югра"
АСВ не смогло взыскать убытки с экс-владельцев банка "Югра" - 07.08.2025, ПРАЙМ
АСВ не смогло взыскать убытки с экс-владельцев банка "Югра"
07.08.2025
2025-08-07T16:16+0300
2025-08-07T16:16+0300
2025-08-07T16:16+0300
МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые отказали Агентству по страхованию вкладов (АСВ) во взыскании убытков с бывших контролирующих лиц обанкротившегося банка "Югра", включая осужденного за растрату экс-бенефициара Алексея Хотина, в размере около 238 миллиардов рублей. Как следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов, окружной суд в четверг отклонил кассационную жалобу АСВ на вынесенное в декабре определение арбитражного суда Москвы и апрельское постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.
АСВ не смогло взыскать убытки с экс-владельцев банка "Югра"
АСВ не смогло взыскать с экс-владельцев банка "Югра" 238 миллиарда рублей