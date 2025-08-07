АСВ не смогло взыскать убытки с экс-владельцев банка "Югра"

https://1prime.ru/20250807/yugra-860438222.html

МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые отказали Агентству по страхованию вкладов (АСВ) во взыскании убытков с бывших контролирующих лиц обанкротившегося банка "Югра", включая осужденного за растрату экс-бенефициара Алексея Хотина, в размере около 238 миллиардов рублей. Как следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов, окружной суд в четверг отклонил кассационную жалобу АСВ на вынесенное в декабре определение арбитражного суда Москвы и апрельское постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.

