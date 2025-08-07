Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АСВ не смогло взыскать убытки с экс-владельцев банка "Югра" - 07.08.2025
https://1prime.ru/20250807/yugra-860438222.html
АСВ не смогло взыскать убытки с экс-владельцев банка "Югра"
АСВ не смогло взыскать убытки с экс-владельцев банка "Югра" - 07.08.2025, ПРАЙМ
АСВ не смогло взыскать убытки с экс-владельцев банка "Югра"
Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые отказали Агентству по страхованию вкладов (АСВ) во взыскании | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T16:16+0300
2025-08-07T16:16+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/80619/65/806196547_0:77:3001:1765_1920x0_80_0_0_bf2b25aa898287bd1a00b3501da46748.jpg
МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые отказали Агентству по страхованию вкладов (АСВ) во взыскании убытков с бывших контролирующих лиц обанкротившегося банка "Югра", включая осужденного за растрату экс-бенефициара Алексея Хотина, в размере около 238 миллиардов рублей. Как следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов, окружной суд в четверг отклонил кассационную жалобу АСВ на вынесенное в декабре определение арбитражного суда Москвы и апрельское постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.
2025
16:16 07.08.2025
 
АСВ не смогло взыскать убытки с экс-владельцев банка "Югра"

АСВ не смогло взыскать с экс-владельцев банка "Югра" 238 миллиарда рублей

МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые отказали Агентству по страхованию вкладов (АСВ) во взыскании убытков с бывших контролирующих лиц обанкротившегося банка "Югра", включая осужденного за растрату экс-бенефициара Алексея Хотина, в размере около 238 миллиардов рублей.
Как следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов, окружной суд в четверг отклонил кассационную жалобу АСВ на вынесенное в декабре определение арбитражного суда Москвы и апрельское постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.
Суд отменил обеспечительные меры в деле о банкротстве банка "Югра"
14 апреля, 12:46
