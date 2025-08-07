https://1prime.ru/20250807/zakon-860403476.html

Закон о госрегулировании приема в вузы вступит в силу с 1 сентября

Закон о госрегулировании приема в вузы вступит в силу с 1 сентября - 07.08.2025, ПРАЙМ

Закон о госрегулировании приема в вузы вступит в силу с 1 сентября

Закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе вступит в силу с 1 сентября в России, рассказала РИА Новости замглавы комитета Госдумы по... | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T03:00+0300

2025-08-07T03:00+0300

2025-08-07T03:00+0300

экономика

россия

общество

рф

владимир путин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860403476.jpg?1754524843

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе вступит в силу с 1 сентября в России, рассказала РИА Новости замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко. Президент России Владимир Путин в мае подписал закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе. Согласно закону, кабмин РФ наделяется правом устанавливать правила определения стоимости платного образования, количество студентов и направлений подготовки и специальностей высшего образования. "С 1 сентября в России вступит в силу новый закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе. Мы внесли изменения в закон "Об образовании", касающиеся нового механизма регулирования платного приема с 2026 года", - сказала она. Депутат рассказала, что всего в стране 749 головных вузов и 540 филиалов, из них треть - коммерческие вузы. "Речь не об ограничениях, речь о качестве образования. Мы работаем вместе с министерством науки и высшего образования над нормативно-правовой базой реализации этого закона и совместно с экспертным сообществом, с ректорами, с педагогами высшей школы определяем те критерии, по которым будет определяться вот это пороговое значение цифры платного приема", - добавила парламентарий. Харченко добавила, что такое регулирование уже существовало ранее, но в более "гибком, мягком варианте". "Последние годы все вузы подавали плановые цифры, в том числе коммерческого приема. Просто это не контролировалось, так как в законе не было четкой позиции. Но со следующего года те цифры плановые, которые будут согласованы учредителями, а напомню - их 18 федеральных органов исполнительной власти, отраслевых, которые регулируют деятельность вузов, будет контролироваться исполнение вот этого плана. Никто не говорит о том, что будут сокращаться наборы на экономистов, юристов и прочие гуманитарные специальности", - рассказала депутат. По ее словам, речь в законе идет о том, чтобы был конкурс даже на коммерческое обучение. "Речь идет о трудоустройстве, потому что мы должны готовить специалистов, которые востребованы на рынке труда. Мы не можем позволить себе в той ситуации дисбаланса рынка труда и системы образования готовить специалистов, которые не востребованы на рынке. Поэтому совместно с Миноборнауки, с правительством Российской Федерации сейчас проработаем нормативно-правовую базу", - подчеркнула Харченко. Как отметила депутат, к концу этого года будет готово постановление правительства, где будут четко прописаны критерии, какие вузы будут претендовать на максимальное количество мест платного приема. "То есть речь идет прежде всего о качестве образования, а не об ограничениях", - заключила парламентарий.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, владимир путин, госдума