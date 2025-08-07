Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Закон о госрегулировании приема в вузы вступит в силу с 1 сентября
Закон о госрегулировании приема в вузы вступит в силу с 1 сентября
экономика
россия
общество
рф
владимир путин
госдума
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе вступит в силу с 1 сентября в России, рассказала РИА Новости замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко. Президент России Владимир Путин в мае подписал закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе. Согласно закону, кабмин РФ наделяется правом устанавливать правила определения стоимости платного образования, количество студентов и направлений подготовки и специальностей высшего образования. "С 1 сентября в России вступит в силу новый закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе. Мы внесли изменения в закон "Об образовании", касающиеся нового механизма регулирования платного приема с 2026 года", - сказала она. Депутат рассказала, что всего в стране 749 головных вузов и 540 филиалов, из них треть - коммерческие вузы. "Речь не об ограничениях, речь о качестве образования. Мы работаем вместе с министерством науки и высшего образования над нормативно-правовой базой реализации этого закона и совместно с экспертным сообществом, с ректорами, с педагогами высшей школы определяем те критерии, по которым будет определяться вот это пороговое значение цифры платного приема", - добавила парламентарий. Харченко добавила, что такое регулирование уже существовало ранее, но в более "гибком, мягком варианте". "Последние годы все вузы подавали плановые цифры, в том числе коммерческого приема. Просто это не контролировалось, так как в законе не было четкой позиции. Но со следующего года те цифры плановые, которые будут согласованы учредителями, а напомню - их 18 федеральных органов исполнительной власти, отраслевых, которые регулируют деятельность вузов, будет контролироваться исполнение вот этого плана. Никто не говорит о том, что будут сокращаться наборы на экономистов, юристов и прочие гуманитарные специальности", - рассказала депутат. По ее словам, речь в законе идет о том, чтобы был конкурс даже на коммерческое обучение. "Речь идет о трудоустройстве, потому что мы должны готовить специалистов, которые востребованы на рынке труда. Мы не можем позволить себе в той ситуации дисбаланса рынка труда и системы образования готовить специалистов, которые не востребованы на рынке. Поэтому совместно с Миноборнауки, с правительством Российской Федерации сейчас проработаем нормативно-правовую базу", - подчеркнула Харченко. Как отметила депутат, к концу этого года будет готово постановление правительства, где будут четко прописаны критерии, какие вузы будут претендовать на максимальное количество мест платного приема. "То есть речь идет прежде всего о качестве образования, а не об ограничениях", - заключила парламентарий.
россия, общество , рф, владимир путин, госдума
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин, Госдума
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе вступит в силу с 1 сентября в России, рассказала РИА Новости замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.
Президент России Владимир Путин в мае подписал закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе. Согласно закону, кабмин РФ наделяется правом устанавливать правила определения стоимости платного образования, количество студентов и направлений подготовки и специальностей высшего образования.
"С 1 сентября в России вступит в силу новый закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе. Мы внесли изменения в закон "Об образовании", касающиеся нового механизма регулирования платного приема с 2026 года", - сказала она.
Депутат рассказала, что всего в стране 749 головных вузов и 540 филиалов, из них треть - коммерческие вузы.
"Речь не об ограничениях, речь о качестве образования. Мы работаем вместе с министерством науки и высшего образования над нормативно-правовой базой реализации этого закона и совместно с экспертным сообществом, с ректорами, с педагогами высшей школы определяем те критерии, по которым будет определяться вот это пороговое значение цифры платного приема", - добавила парламентарий.
Харченко добавила, что такое регулирование уже существовало ранее, но в более "гибком, мягком варианте".
"Последние годы все вузы подавали плановые цифры, в том числе коммерческого приема. Просто это не контролировалось, так как в законе не было четкой позиции. Но со следующего года те цифры плановые, которые будут согласованы учредителями, а напомню - их 18 федеральных органов исполнительной власти, отраслевых, которые регулируют деятельность вузов, будет контролироваться исполнение вот этого плана. Никто не говорит о том, что будут сокращаться наборы на экономистов, юристов и прочие гуманитарные специальности", - рассказала депутат.
По ее словам, речь в законе идет о том, чтобы был конкурс даже на коммерческое обучение.
"Речь идет о трудоустройстве, потому что мы должны готовить специалистов, которые востребованы на рынке труда. Мы не можем позволить себе в той ситуации дисбаланса рынка труда и системы образования готовить специалистов, которые не востребованы на рынке. Поэтому совместно с Миноборнауки, с правительством Российской Федерации сейчас проработаем нормативно-правовую базу", - подчеркнула Харченко.
Как отметила депутат, к концу этого года будет готово постановление правительства, где будут четко прописаны критерии, какие вузы будут претендовать на максимальное количество мест платного приема.
"То есть речь идет прежде всего о качестве образования, а не об ограничениях", - заключила парламентарий.
 
