"Крутой парень": Зеленского обсмеяли за попытки вытянуть деньги у Запада
"Крутой парень": Зеленского обсмеяли за попытки вытянуть деньги у Запада
2025-08-07T08:16+0300
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Запад уже не располагает ресурсами для реальной помощи Украине.Как отметил политик, громкие фразы о выделении со стороны Запада 500 миллионов являются не более, чем фантазией, и такие заявления делаются лишь для того, чтобы успокоить население.“Денег же нет. Ракет для Patriot нет. <…> А вот эта вся бутафория —чтобы народ не нервничал”, — заявил политик в эфире своего YouTube-канала.По мнению Соскина, попытки Владимира Зеленского акцентировать внимание на внешней помощи преследуют совсем другие цели, а также нужны в первую очередь для поддержания положительного имиджа главы киевского режима среди украинцев.“Надо показывать, что якобы режим еще что-то может, что Зеленский крутой парень: вот ему Голландия дала 500 лимонов” — заключил Соскин.Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс объявил о намерении страны поставить Киеву американские вооружения на сумму 500 миллионов евро, включая ракеты Patriot и комплектующие к ним.
