08:16 07.08.2025 (обновлено: 08:38 07.08.2025)
 
"Крутой парень": Зеленского обсмеяли за попытки вытянуть деньги у Запада

Соскин: Зеленский изо всех сил делает вид, что Запад непременно снова поможет

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Запад уже не располагает ресурсами для реальной помощи Украине.
Как отметил политик, громкие фразы о выделении со стороны Запада 500 миллионов являются не более, чем фантазией, и такие заявления делаются лишь для того, чтобы успокоить население.
“Денег же нет. Ракет для Patriot нет. <…> А вот эта вся бутафория —чтобы народ не нервничал”, — заявил политик в эфире своего YouTube-канала.
По мнению Соскина, попытки Владимира Зеленского акцентировать внимание на внешней помощи преследуют совсем другие цели, а также нужны в первую очередь для поддержания положительного имиджа главы киевского режима среди украинцев.
“Надо показывать, что якобы режим еще что-то может, что Зеленский крутой парень: вот ему Голландия дала 500 лимонов” — заключил Соскин.
Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс объявил о намерении страны поставить Киеву американские вооружения на сумму 500 миллионов евро, включая ракеты Patriot и комплектующие к ним.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
"Война надолго". Офис Зеленского неожиданно высказался о сроках конфликта
Вчера, 12:15
 
