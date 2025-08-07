https://1prime.ru/20250807/zelenskiy-860408104.html

"Крутой парень": Зеленского обсмеяли за попытки вытянуть деньги у Запада

"Крутой парень": Зеленского обсмеяли за попытки вытянуть деньги у Запада - 07.08.2025, ПРАЙМ

"Крутой парень": Зеленского обсмеяли за попытки вытянуть деньги у Запада

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Запад уже не располагает ресурсами для реальной помощи Украине. | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T08:16+0300

2025-08-07T08:16+0300

2025-08-07T08:38+0300

политика

украина

владимир зеленский

финансирование украины

запад

поставки оружия украине

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Запад уже не располагает ресурсами для реальной помощи Украине.Как отметил политик, громкие фразы о выделении со стороны Запада 500 миллионов являются не более, чем фантазией, и такие заявления делаются лишь для того, чтобы успокоить население.“Денег же нет. Ракет для Patriot нет. <…> А вот эта вся бутафория —чтобы народ не нервничал”, — заявил политик в эфире своего YouTube-канала.По мнению Соскина, попытки Владимира Зеленского акцентировать внимание на внешней помощи преследуют совсем другие цели, а также нужны в первую очередь для поддержания положительного имиджа главы киевского режима среди украинцев.“Надо показывать, что якобы режим еще что-то может, что Зеленский крутой парень: вот ему Голландия дала 500 лимонов” — заключил Соскин.Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс объявил о намерении страны поставить Киеву американские вооружения на сумму 500 миллионов евро, включая ракеты Patriot и комплектующие к ним.

https://1prime.ru/20250806/ukraina-860379162.html

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, финансирование украины, запад, поставки оружия украине