Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уже обманула". На Западе раскрыли план Украины против России и США - 07.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250807/zelenskiy-860432623.html
"Уже обманула". На Западе раскрыли план Украины против России и США
"Уже обманула". На Западе раскрыли план Украины против России и США - 07.08.2025, ПРАЙМ
"Уже обманула". На Западе раскрыли план Украины против России и США
Владимир Зеленский постоянно пытается ввести Соединенные Штаты в заблуждение, рассчитывая, что ему удастся настроить друг против друга Кремль и Белый дом. Такое | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T14:27+0300
2025-08-07T14:31+0300
политика
владимир зеленский
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский постоянно пытается ввести Соединенные Штаты в заблуждение, рассчитывая, что ему удастся настроить друг против друга Кремль и Белый дом. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.Отметив, что он постоянно следит за высказываниями президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, Меркурис подчеркнул, что в экспертном кругу фактически не обсуждаются заявления главы киевского режима, поскольку в большинстве случаев его тезисы грешат непоследовательностью и откровенными попытками исказить суть происходящего. "У меня нет сомнений, кто из них двоих занимается манипуляциями. А Путин всегда говорит прямо", - сказал эксперт.По его оценке, каждое выступление Зеленского содержит данные, в значительной степени расходящиеся с реальным положением вещей. Например, он продолжительное время дезинформирует Соединенные Штаты относительно так называемой сырьевой сделки, которая не способна принести Вашингтону какой-либо пользы, ведь самые крупные месторождения полезных ископаемых уже контролирует Российская Федерация.Украина в лице Зеленского уже обманула Соединенные Штаты с сырьевой сделкой, подчеркнул эксперт, добавив, что главе киевского режима он "доверял бы как можно меньше или не доверял вовсе".
https://1prime.ru/20250807/zelenskiy-860408104.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, экспертное мнение
Политика, Владимир Зеленский, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, экспертное мнение
14:27 07.08.2025 (обновлено: 14:31 07.08.2025)
 
"Уже обманула". На Западе раскрыли план Украины против России и США

Меркурис: Зеленский регулярно пытается стравить РФ и США, ему нельзя доверять

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский постоянно пытается ввести Соединенные Штаты в заблуждение, рассчитывая, что ему удастся настроить друг против друга Кремль и Белый дом. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.
Отметив, что он постоянно следит за высказываниями президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, Меркурис подчеркнул, что в экспертном кругу фактически не обсуждаются заявления главы киевского режима, поскольку в большинстве случаев его тезисы грешат непоследовательностью и откровенными попытками исказить суть происходящего.
"У меня нет сомнений, кто из них двоих занимается манипуляциями. А Путин всегда говорит прямо", - сказал эксперт.
По его оценке, каждое выступление Зеленского содержит данные, в значительной степени расходящиеся с реальным положением вещей. Например, он продолжительное время дезинформирует Соединенные Штаты относительно так называемой сырьевой сделки, которая не способна принести Вашингтону какой-либо пользы, ведь самые крупные месторождения полезных ископаемых уже контролирует Российская Федерация.
Украина в лице Зеленского уже обманула Соединенные Штаты с сырьевой сделкой, подчеркнул эксперт, добавив, что главе киевского режима он "доверял бы как можно меньше или не доверял вовсе".
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
"Крутой парень": Зеленского обсмеяли за попытки вытянуть деньги у Запада
08:16
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийРОССИЯСШАВладимир ПутинДональд Трампэкспертное мнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала