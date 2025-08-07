https://1prime.ru/20250807/zelenskiy-860432623.html

"Уже обманула". На Западе раскрыли план Украины против России и США

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский постоянно пытается ввести Соединенные Штаты в заблуждение, рассчитывая, что ему удастся настроить друг против друга Кремль и Белый дом. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.Отметив, что он постоянно следит за высказываниями президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, Меркурис подчеркнул, что в экспертном кругу фактически не обсуждаются заявления главы киевского режима, поскольку в большинстве случаев его тезисы грешат непоследовательностью и откровенными попытками исказить суть происходящего. "У меня нет сомнений, кто из них двоих занимается манипуляциями. А Путин всегда говорит прямо", - сказал эксперт.По его оценке, каждое выступление Зеленского содержит данные, в значительной степени расходящиеся с реальным положением вещей. Например, он продолжительное время дезинформирует Соединенные Штаты относительно так называемой сырьевой сделки, которая не способна принести Вашингтону какой-либо пользы, ведь самые крупные месторождения полезных ископаемых уже контролирует Российская Федерация.Украина в лице Зеленского уже обманула Соединенные Штаты с сырьевой сделкой, подчеркнул эксперт, добавив, что главе киевского режима он "доверял бы как можно меньше или не доверял вовсе".

