Золото дорожает в четверг утром
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг утром на фоне сохраняющегося спроса в связи с перспективами введения США импортных пошлин в отношении других стран, следует из данных торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.25 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 11,1 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,22%, до 3 444,5 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,77% - до 38,193 доллара за унцию. Трейдеры продолжают следить за заявлениями президента США Дональда Трампа в вопросах торговой политики страны, а также относительно геополитических событий. В среду Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Он также заявил, что США могут ввести новые пошлины в отношении Китая. "Трамп постоянно угрожает введением новых пошлин, что позволяет инвесторам использовать золото в качестве защитной стратегии", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer).
