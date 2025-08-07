https://1prime.ru/20250807/zoloto-860439155.html

Вложения России в золото сократились впервые с декабря 2024 года

Вложения России в золото сократились впервые с декабря 2024 года

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Золотые резервы России в июле сократились впервые с декабря прошлого года - хотя и всего на 200 миллионов долларов, следует из данных ЦБ. Ранее в четверг регулятор сообщил, что международные резервы России на утро 1 августа сократились до 681,5 миллиарда долларов с 688,7 миллиарда на 1 июля. Стоимость золота в хранилищах Банка России при этом в прошлом месяце сократилась на 0,08%, составив 248,5 миллиарда долларов против 248,7 миллиарда месяцем ранее. Это стало первым снижением с декабря 2024 года, когда стоимость золота в российских резервах уменьшилась на 1,2%. Несмотря на это снижение, текущий показатель все еще находится вблизи рекордного уровня, зафиксированного месяцем ранее. Доля золота в резервах при этом подросла, достигнув 36,5% против июньских 36,1%. Столько же она составляла в мае, а до этого максимум был в октябре 1999 года, когда удельный вес этого драгметалла составлял 39,7%, хотя его стоимость тогда была лишь 4,7 миллиарда долларов. Максимальная доля золота, на уровне 56,9%, наблюдалась на 1 января 1993 года, а в июне 2007 года — минимальная, 2,1%.

