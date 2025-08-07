https://1prime.ru/20250807/zoloto-860439155.html
Вложения России в золото сократились впервые с декабря 2024 года
Вложения России в золото сократились впервые с декабря 2024 года - 07.08.2025, ПРАЙМ
Вложения России в золото сократились впервые с декабря 2024 года
Золотые резервы России в июле сократились впервые с декабря прошлого года - хотя и всего на 200 миллионов долларов, следует из данных ЦБ. | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T16:39+0300
2025-08-07T16:39+0300
2025-08-07T16:39+0300
экономика
финансы
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83101/71/831017133_0:41:3001:1729_1920x0_80_0_0_4cbfb068592589358ae190266c0ed202.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Золотые резервы России в июле сократились впервые с декабря прошлого года - хотя и всего на 200 миллионов долларов, следует из данных ЦБ. Ранее в четверг регулятор сообщил, что международные резервы России на утро 1 августа сократились до 681,5 миллиарда долларов с 688,7 миллиарда на 1 июля. Стоимость золота в хранилищах Банка России при этом в прошлом месяце сократилась на 0,08%, составив 248,5 миллиарда долларов против 248,7 миллиарда месяцем ранее. Это стало первым снижением с декабря 2024 года, когда стоимость золота в российских резервах уменьшилась на 1,2%. Несмотря на это снижение, текущий показатель все еще находится вблизи рекордного уровня, зафиксированного месяцем ранее. Доля золота в резервах при этом подросла, достигнув 36,5% против июньских 36,1%. Столько же она составляла в мае, а до этого максимум был в октябре 1999 года, когда удельный вес этого драгметалла составлял 39,7%, хотя его стоимость тогда была лишь 4,7 миллиарда долларов. Максимальная доля золота, на уровне 56,9%, наблюдалась на 1 января 1993 года, а в июне 2007 года — минимальная, 2,1%.
https://1prime.ru/20250807/zoloto-860409209.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83101/71/831017133_320:0:2679:1769_1920x0_80_0_0_e970651db8704fefe2b17a02f0904a0c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия
Экономика, Финансы, РОССИЯ
Вложения России в золото сократились впервые с декабря 2024 года
Золотые резервы России в июле сократились впервые с декабря 2024 года
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Золотые резервы России в июле сократились впервые с декабря прошлого года - хотя и всего на 200 миллионов долларов, следует из данных ЦБ.
Ранее в четверг регулятор сообщил, что международные резервы России на утро 1 августа сократились до 681,5 миллиарда долларов с 688,7 миллиарда на 1 июля.
Стоимость золота в хранилищах Банка России при этом в прошлом месяце сократилась на 0,08%, составив 248,5 миллиарда долларов против 248,7 миллиарда месяцем ранее.
Это стало первым снижением с декабря 2024 года, когда стоимость золота в российских резервах уменьшилась на 1,2%. Несмотря на это снижение, текущий показатель все еще находится вблизи рекордного уровня, зафиксированного месяцем ранее.
Доля золота в резервах при этом подросла, достигнув 36,5% против июньских 36,1%. Столько же она составляла в мае, а до этого максимум был в октябре 1999 года, когда удельный вес этого драгметалла составлял 39,7%, хотя его стоимость тогда была лишь 4,7 миллиарда долларов.
Максимальная доля золота, на уровне 56,9%, наблюдалась на 1 января 1993 года, а в июне 2007 года — минимальная, 2,1%.
Золото дорожает в четверг утром