Аэропорт Краснодара ищет более 60 сотрудников

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Закрытый три года аэропорт Краснодара с 10 июля ищет на сервисах по найму персонала более 60 сотрудников, больше всего вакансий по ремонту аэровокзала и обслуживанию пассажиров, следует из данных сайта, которые изучил корреспондент РИА Новости. Больше всего вакансий разместила ООО "Аэродинамика" - один из крупнейших аэропортовых холдингов России, включающий аэропорты в Сочи, Краснодаре и Анапе. Первая вакансия опубликована 10 июля - аналитик в отдел закупок. На данный момент последняя вакансия размещена 7 августа - специалист по инженерным сетям (водопровод, канализация, отопление, вентиляция). Аэропорту Краснодара больше всего требуются специалисты по ремонту аэровокзального комплекса и работники по обслуживанию пассажиров и самолетов. Среди первых - ведущий инженер по слаботочным сетям (строительство аэровокзального комплекса), главный инженер по направлению отделочных работ (строительство аэропорта Краснодар), инженер-проектировщик и так далее. Ко второй категории относятся инспекторы по досмотру пассажиров, ручной клади и багажа, грузов, почты, бортовых запасов, членов экипажей и наземного персонала; специалисты по сопровождению маломобильных пассажиров; агенты по обслуживанию приоритетных пассажиров; агент пассажирского обслуживания обслуживанием вылетающих пассажиров; уборщики самолетов и так далее. Авиагавань готова набирать и сотрудников без опыта. Среди них профайлеры в службу транспортной безопасности для проведений опросных бесед граждан в целях выявления потенциального опасного пассажира или гражданина, несущего угрозу; начинающие инспекторы по досмотру. При этом в описании большинства вакансий указывается, что "несмотря на то, что работа аэропорта временно ограничена до особого распоряжения, нашим приоритетом остается привлечение перспективных и квалифицированных сотрудников, а также создание для них максимально благоприятных условий для дальнейшей самореализации!". Пресс-служба авиагавани ранее, 6 августа, рассказала РИА Новости о том, что распоряжений о возобновлении работы в адрес аэропорта Краснодара не поступало, кадровый состав держат укомплектованным. С 24 февраля 2022 года был введен режим временного ограничения полетов на юге и в центральной части России. Была приостановлена работа аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Аэропорт Геленджика 18 июля 2025 года запустил авиасообщение по внутренним рейсам впервые за три года. В мае прошлого года на юге России также возобновил работу аэропорт Элисты.

