ЦБ РФ сообщил о значительном росте рынка цифровых финансовых активов России

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Объем рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) за первое полугодие вырос на 86,1% - до 514,13 миллиарда рублей, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ. "По сравнению с началом года, в первых числах июля объем рынка ЦФА в обращении увеличился на 86,1%, достигнув 514 миллиарда рублей. По объему ЦФА в обращении преобладают выпуски эмитентов с высоким рейтингом – "ААА" и "АА". Именно в эти категории попадают рейтинги крупнейших банков – основных эмитентов ЦФА на рынке", - говорится в обзоре. Объем размещенных во втором квартале выпусков ЦФА вырос в 2,4 раза по сравнению с предыдущим кварталом - до 344,6 миллиарда рублей, что говорит о значительном повышении активности в сегменте ЦФА, считает регулятор. При этом основная доля выпусков во втором квартале приходилась на неквалифицированных инвесторов – юридических лиц, добавляют в ЦБ. "Наибольшая доля размещений осуществлялась на платформах операторов информационных систем (ОИС), являющихся банками (44,53%); на платформах финтех-компаний и биржевой инфраструктуры размещено 22,98% и 21,48% от общего объема соответственно", - говорится в обзоре. При общем росте зарегистрированных пользователей ОИС до 560,9 тысячи лиц (+68% по сравнению с предыдущим кварталом) отмечается опережающий рост активных пользователей на 71,98% - до 97,1 тысячи лиц, среди которых основную долю занимают физические лица (99,8%). Так, по итогам второго квартала доля активных пользователей увеличилась с 16,87% до 23,28% от общего количества, оценил регулятор. "Во втором квартале ЦФА, как и ранее, используются эмитентами в основном для привлечения краткосрочного финансирования. Так, практически две трети ЦФА было размещено на сверхкороткий срок – до одного месяца (57,92% от общего объема размещения)", - резюмировал ЦБ.
цифровые финансовые активы, рост
Экономика, цифровые финансовые активы, рост
21:40 08.08.2025 (обновлено: 21:41 08.08.2025)
 
ЦБ РФ сообщил о значительном росте рынка цифровых финансовых активов России

ЦБ: рынок цифровых финансовых активов РФ за I полугодие вырос на 86,1%

Активы 30 крупнейших банков РФ выросли за 4 месяца - на 1,7%
Активы 30 крупнейших банков РФ выросли за 4 месяца - на 1,7%
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Объем рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) за первое полугодие вырос на 86,1% - до 514,13 миллиарда рублей, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ.
"По сравнению с началом года, в первых числах июля объем рынка ЦФА в обращении увеличился на 86,1%, достигнув 514 миллиарда рублей. По объему ЦФА в обращении преобладают выпуски эмитентов с высоким рейтингом – "ААА" и "АА". Именно в эти категории попадают рейтинги крупнейших банков – основных эмитентов ЦФА на рынке", - говорится в обзоре.
Объем размещенных во втором квартале выпусков ЦФА вырос в 2,4 раза по сравнению с предыдущим кварталом - до 344,6 миллиарда рублей, что говорит о значительном повышении активности в сегменте ЦФА, считает регулятор. При этом основная доля выпусков во втором квартале приходилась на неквалифицированных инвесторов – юридических лиц, добавляют в ЦБ.
"Наибольшая доля размещений осуществлялась на платформах операторов информационных систем (ОИС), являющихся банками (44,53%); на платформах финтех-компаний и биржевой инфраструктуры размещено 22,98% и 21,48% от общего объема соответственно", - говорится в обзоре.
При общем росте зарегистрированных пользователей ОИС до 560,9 тысячи лиц (+68% по сравнению с предыдущим кварталом) отмечается опережающий рост активных пользователей на 71,98% - до 97,1 тысячи лиц, среди которых основную долю занимают физические лица (99,8%). Так, по итогам второго квартала доля активных пользователей увеличилась с 16,87% до 23,28% от общего количества, оценил регулятор.
"Во втором квартале ЦФА, как и ранее, используются эмитентами в основном для привлечения краткосрочного финансирования. Так, практически две трети ЦФА было размещено на сверхкороткий срок – до одного месяца (57,92% от общего объема размещения)", - резюмировал ЦБ.
