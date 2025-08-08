Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций растет утром пятницы - 08.08.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет утром пятницы
Российский рынок акций растет утром пятницы
Российский рынок акций повышается в начале утренней сессии пятницы - на 0,72%, следует из данных Московской биржи. | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T07:48+0300
2025-08-08T07:48+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/77/841357720_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_21d54ce5b0493d67c4320e90b8b27348.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается в начале утренней сессии пятницы - на 0,72%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.00 мск увеличивается на 0,72% относительно предыдущего закрытия, до 2 897,01 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
07:48 08.08.2025
 
Российский рынок акций растет утром пятницы

Российский рынок акций растет на 0,72% в начале утренней сессии пятницы

© Unsplash/Dimitri Karastelev
Котировки, сток
© Unsplash/Dimitri Karastelev
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается в начале утренней сессии пятницы - на 0,72%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.00 мск увеличивается на 0,72% относительно предыдущего закрытия, до 2 897,01 пункта.
Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).
В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
 
