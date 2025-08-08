https://1prime.ru/20250808/aktsii-860471453.html

Российский рынок акций продолжает умеренный рост в пятницу днем

2025-08-08T14:34+0300

экономика

российский рынок акций

рынок

торги

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций умеренно растет днем пятницы после в целом смешанной динамики в первую половину сессии, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 14.19 мск растёт на 0,31% относительно предыдущего закрытия, до 2 885,28 пункта. Индекс Мосбиржи к середине дня не демонстрирует значительных изменений, заняв выжидательную позицию перед появлением следующих международных новостей и новыми высказываниями президента США Дональда Трампа, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В течение недели в акциях РФ наблюдалась вспышка краткосрочного оптимизма, которая на данный момент, однако, еще не подтверждена изменением каких-либо фундаментальных факторов, добавила она. "Сегодня на рынке мы не исключаем повышенной волатильности из-за истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа в адрес России. Кроме того, внимание привлечет публикация Банком России обзора рисков финансовых рынков", - рассказал Дмитрий Вишневский из компании "Цифра брокер". "Есть фактор пятницы (многие краткосрочные инвесторы предпочитают не переносить позиции через выходные, учитывая интенсивность информационных заявлений). Из позитивного – есть ожидания встречи президентов РФ и США возможно уже на следующей неделе", - добавил Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал". Дорожают акции "Позитива" (+2,7%), "М.Видео" (+2,51%), "Московского кредитного банка" (+2,35%), "Акрона" (+2,35%), а также "Фосагро" (+2,13%), котировки которого, как отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global, позитивно реагируют на опубликованную накануне отчетность за полугодие, в котором выручка компании увеличилась на 23,6% года к году, а чистая прибыль — на 41,3%. Сильно дешевеют акции "Юнипро" (-1,48%), "Северстали" (-1,08%), "Газпром нефти" (-1%), "Новатэка" (-0,79%), "Мечела" (-0,76%). "При отсутствии значимых событий в течение дня ожидаем спокойных торгов и видим к закрытию дневной сессии индекс Мосбиржи в пределах плюс-минус 0,5% по отношению к вчерашнему фиксингу", - считает Алексей Калачев из ФГ "Финам. В дальнейшем же этот индекс может продолжить восстановление в направлении 3000 пунктов, заключает Вишневский.

