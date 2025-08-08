Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок усиливает рост на заявлениях Трампа - 08.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250808/aktsii-860486517.html
Российский рынок усиливает рост на заявлениях Трампа
Российский рынок усиливает рост на заявлениях Трампа - 08.08.2025, ПРАЙМ
Российский рынок усиливает рост на заявлениях Трампа
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ НА ВЕЧЕРНЕЙ СЕССИИ ПЯТНИЦЫ УСИЛИВАЕТ РОСТ, ПРИБАВЛЯЕТ 2,5% НА ЗАЯВЛЕНИЯХ ТРАМПА - ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T23:27+0300
2025-08-08T23:27+0300
экономика
торги
российский рынок акций
рост
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860486517.jpg?1754684878
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ НА ВЕЧЕРНЕЙ СЕССИИ ПЯТНИЦЫ УСИЛИВАЕТ РОСТ, ПРИБАВЛЯЕТ 2,5% НА ЗАЯВЛЕНИЯХ ТРАМПА - ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
торги, российский рынок акций, рост
Экономика, Торги, российский рынок акций, рост
23:27 08.08.2025
 
Российский рынок усиливает рост на заявлениях Трампа

Мосбиржа: рынок акций РФ усиливает рост, прибавляя 2,5% на заявлениях Трампа

Читать Прайм в
Дзен Telegram
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ НА ВЕЧЕРНЕЙ СЕССИИ ПЯТНИЦЫ УСИЛИВАЕТ РОСТ, ПРИБАВЛЯЕТ 2,5% НА ЗАЯВЛЕНИЯХ ТРАМПА - ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
 
ЭкономикаТоргироссийский рынок акцийрост
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала