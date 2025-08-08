https://1prime.ru/20250808/aktsiy-860480582.html
Российский рынок акций значительно прибавил за неделю
Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы вырос на 1,68% и на 7,21% за неделю, следует из данных Московской биржи. | 08.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы вырос на 1,68% и на 7,21% за неделю, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 1,68%, до 2924,63 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,33% до 1219,35 пункта, долларовый РТС - на 1,17%, до 1154,84 пункта.За неделю индекс Мосбиржи подскочил на 7,21%, индекс Мосбиржи в юанях - на 7,17%, РТС - на 7,95%.
