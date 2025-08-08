Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций значительно прибавил за неделю - 08.08.2025
Российский рынок акций значительно прибавил за неделю
Российский рынок акций значительно прибавил за неделю - 08.08.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций значительно прибавил за неделю
Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы вырос на 1,68% и на 7,21% за неделю, следует из данных Московской биржи. | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T18:58+0300
2025-08-08T19:10+0300
экономика
мосбиржа
российский рынок акций
рост
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/53/841355348_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_8166c56ea53539eb4075a81ed48d3f6e.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы вырос на 1,68% и на 7,21% за неделю, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 1,68%, до 2924,63 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,33% до 1219,35 пункта, долларовый РТС - на 1,17%, до 1154,84 пункта.За неделю индекс Мосбиржи подскочил на 7,21%, индекс Мосбиржи в юанях - на 7,17%, РТС - на 7,95%.
https://1prime.ru/20250807/aktsii-860444569.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/53/841355348_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_72c7ec4244c9afbab1635b8883b98e53.jpg
1920
1920
true
мосбиржа, российский рынок акций, рост
Экономика, Мосбиржа, российский рынок акций, рост
18:58 08.08.2025 (обновлено: 19:10 08.08.2025)
 
Российский рынок акций значительно прибавил за неделю

Мосбиржа: российский рынок акций за сессию вырос на 1,68% и на 7,21% - за неделю

© CC BY 2.0 / BybitФондовая биржа
Фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
© CC BY 2.0 / Bybit
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы вырос на 1,68% и на 7,21% за неделю, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 1,68%, до 2924,63 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,33% до 1219,35 пункта, долларовый РТС - на 1,17%, до 1154,84 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи подскочил на 7,21%, индекс Мосбиржи в юанях - на 7,17%, РТС - на 7,95%.
ЭкономикаМосбиржароссийский рынок акцийрост
 
 
