Аналитик оценил вероятность встречи Путина и Трампа в Турции - 08.08.2025
Аналитик оценил вероятность встречи Путина и Трампа в Турции
2025-08-08T00:30+0300
2025-08-08T00:30+0300
СТАМБУЛ, 8 авг - ПРАЙМ. Возможное проведение встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции может принести турецкому лидеру Эрдогану дивиденды как во внутренней политике, так и на международной арене, заявил РИА Новости турецкий аналитик, основатель портала YetkinReport Мурат Еткин. Помощник президента РФ Юрий Ушаков в четверг утром сообщил, что Москва и Вашингтон начали проработку саммита. О проведении двусторонней встречи на высшем уровне договоренность была согласована по предложению американской стороны. Американские СМИ еще в среду вечером сообщали, что Трамп хочет встретиться с Путиным уже на следующей неделе. Последняя встреча Путина с президентом США состоялась в 2021 году в Женеве - с Джо Байденом. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с американским лидером Дональдом Трампом. "В случае, если данный саммит состоится в Турции, роль Эрдогана, последние несколько лет работавшего над статусом "посредника для достижения мира", укрепится и выйдет на новый высокий уровень. Естественно, при этом развитии событий Эрдоган получит дивиденды как во внутренней политике, так и в международной политике и экономике", - заявил Еткин. При этом, отмечает эксперт, в целом для Турции данная встреча станет фактором, позволяющим усилить влияние в регионах Средиземного, Черного, Каспийского морей и в Персидском заливе. "Если саммит решат провести не в Турции, то можно сказать, что для Анкары это будет разочарованием", - считает Еткин. Эрдоган заявил 24 июля, что планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным их возможную встречу в Стамбуле. Конкретных наработок по возможности организации встречи президентов в Турции нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря об инициативе Эрдогана. Россия и Украина провели с мая три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
00:30 08.08.2025
 
Аналитик оценил вероятность встречи Путина и Трампа в Турции

Аналитик Еткин: встреча Путина и Трампа может принести дивиденды Эрдогану

СТАМБУЛ, 8 авг - ПРАЙМ. Возможное проведение встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции может принести турецкому лидеру Эрдогану дивиденды как во внутренней политике, так и на международной арене, заявил РИА Новости турецкий аналитик, основатель портала YetkinReport Мурат Еткин.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков в четверг утром сообщил, что Москва и Вашингтон начали проработку саммита. О проведении двусторонней встречи на высшем уровне договоренность была согласована по предложению американской стороны. Американские СМИ еще в среду вечером сообщали, что Трамп хочет встретиться с Путиным уже на следующей неделе. Последняя встреча Путина с президентом США состоялась в 2021 году в Женеве - с Джо Байденом. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с американским лидером Дональдом Трампом.
"В случае, если данный саммит состоится в Турции, роль Эрдогана, последние несколько лет работавшего над статусом "посредника для достижения мира", укрепится и выйдет на новый высокий уровень. Естественно, при этом развитии событий Эрдоган получит дивиденды как во внутренней политике, так и в международной политике и экономике", - заявил Еткин.
При этом, отмечает эксперт, в целом для Турции данная встреча станет фактором, позволяющим усилить влияние в регионах Средиземного, Черного, Каспийского морей и в Персидском заливе. "Если саммит решат провести не в Турции, то можно сказать, что для Анкары это будет разочарованием", - считает Еткин.
Эрдоган заявил 24 июля, что планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным их возможную встречу в Стамбуле. Конкретных наработок по возможности организации встречи президентов в Турции нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря об инициативе Эрдогана.
Россия и Украина провели с мая три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
 
