Лидеры США, Китая, Бразилии и ЮАР посетят саммит АСЕАН в Малайзии
Политика
Лидеры США, Китая, Бразилии и ЮАР посетят саммит АСЕАН в Малайзии
Лидеры США, Китая, Бразилии и ЮАР посетят саммит АСЕАН в Малайзии - 08.08.2025, ПРАЙМ
Лидеры США, Китая, Бразилии и ЮАР посетят саммит АСЕАН в Малайзии
2025-08-08T12:45+0300
2025-08-08T12:45+0300
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Лула да Силва и президент ЮАР Сирил Рамафоса примут участие в 47 саммите АСЕАН в Малайзии в октябре, об этом, как сообщает агентство Bernama, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Президенты Бразилии и ЮАР уже подтвердили свое участие, а Трамп заявил об этом после недавнего телефонного разговора с премьер-министром Малайзии, пишет Bernama. “Обеспечить их присутствие - только первый шаг. Более серьезное испытание - убедиться, что они покидают Малайзию и АСЕАН с чувством, что их время было потрачено не зря. Мы должны добиться того, что их визиты принесут долгосрочные результаты”, - отметил Анвар Ибрагим. Малайзия проведет саммит в Куала-Лумпуре в октябре. На нем будут присутствовать 10 лидеров стран объединения, а также партнеры по диалогу с АСЕАН. Стороны обсудят вопросы региональной безопасности, экономического сотрудничества и насущные глобальные проблемы, говорится в сообщении. В состав АСЕАН входят Малайзия, Индонезия, Филиппины, Сингапур, Бруней, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма. В качестве наблюдателя в состав регионального блока входит также Восточный Тимор, который готовится стать в октябре текущего года 11-м полноправным членом АСЕАН. В рамках принятой в АСЕАН ежегодной ротации в 2025 году председателем регионального блока является Малайзия. Диалоговыми партнерами АСЕАН являются Китай, Россия, США, Индия, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Япония, Южная Корея, ЕС и Великобритания.
12:45 08.08.2025
 
Лидеры США, Китая, Бразилии и ЮАР посетят саммит АСЕАН в Малайзии

Премьер Ибрагим: саммит АСЕАН в Малайзии посетят лидеры США, Китая Бразилии и ЮАР

Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Камбоджу (АСЕАН)
В Кремле назвали диалог с АСЕАН одним из приоритетов политики России в АТР
6 августа, 10:10
 
