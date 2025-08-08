https://1prime.ru/20250808/asean-860465764.html

Лидеры США, Китая, Бразилии и ЮАР посетят саммит АСЕАН в Малайзии

Лидеры США, Китая, Бразилии и ЮАР посетят саммит АСЕАН в Малайзии - 08.08.2025, ПРАЙМ

Лидеры США, Китая, Бразилии и ЮАР посетят саммит АСЕАН в Малайзии

Президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Лула да Силва и президент ЮАР Сирил Рамафоса примут участие в 47 саммите АСЕАН в... | 08.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-08T12:45+0300

2025-08-08T12:45+0300

2025-08-08T12:45+0300

политика

асеан

малайзия

сша

китай

бразилия

юар

https://cdnn.1prime.ru/img/83885/12/838851213_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_2b6b347b90cf06a2c60d8d9f4d0296d6.jpg

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Лула да Силва и президент ЮАР Сирил Рамафоса примут участие в 47 саммите АСЕАН в Малайзии в октябре, об этом, как сообщает агентство Bernama, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Президенты Бразилии и ЮАР уже подтвердили свое участие, а Трамп заявил об этом после недавнего телефонного разговора с премьер-министром Малайзии, пишет Bernama. “Обеспечить их присутствие - только первый шаг. Более серьезное испытание - убедиться, что они покидают Малайзию и АСЕАН с чувством, что их время было потрачено не зря. Мы должны добиться того, что их визиты принесут долгосрочные результаты”, - отметил Анвар Ибрагим. Малайзия проведет саммит в Куала-Лумпуре в октябре. На нем будут присутствовать 10 лидеров стран объединения, а также партнеры по диалогу с АСЕАН. Стороны обсудят вопросы региональной безопасности, экономического сотрудничества и насущные глобальные проблемы, говорится в сообщении. В состав АСЕАН входят Малайзия, Индонезия, Филиппины, Сингапур, Бруней, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма. В качестве наблюдателя в состав регионального блока входит также Восточный Тимор, который готовится стать в октябре текущего года 11-м полноправным членом АСЕАН. В рамках принятой в АСЕАН ежегодной ротации в 2025 году председателем регионального блока является Малайзия. Диалоговыми партнерами АСЕАН являются Китай, Россия, США, Индия, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Япония, Южная Корея, ЕС и Великобритания.

https://1prime.ru/20250806/asean-860371477.html

малайзия

сша

китай

бразилия

юар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

асеан, малайзия, сша, китай, бразилия, юар