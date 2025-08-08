https://1prime.ru/20250808/asv-860459608.html

В России вырос объем подлежащих страхованию вкладов

В России вырос объем подлежащих страхованию вкладов - 08.08.2025, ПРАЙМ

В России вырос объем подлежащих страхованию вкладов

Общий объем подлежащих страхованию средств в банковских вкладах в стране по итогам первого полугодия составил 78,8 триллиона рублей, увеличившись с начала года... | 08.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-08T10:47+0300

2025-08-08T10:47+0300

2025-08-08T10:47+0300

экономика

финансы

банки

россия

агентство по страхованию вкладов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/08/860459456_0:288:2621:1762_1920x0_80_0_0_9f2ce8a31bff32bf7a150b0301c36b32.jpg

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Общий объем подлежащих страхованию средств в банковских вкладах в стране по итогам первого полугодия составил 78,8 триллиона рублей, увеличившись с начала года на 5,4%, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). "Общий объем подлежащих страхованию средств во вкладах на 1 июля 2025 года составил 78,8 триллиона рублей, увеличившись с начала года на 5,4%", - говорится в его "Мониторинге застрахованных вкладов за первое полугодие 2025 года". Также сообщается, что вклады населения выросли на 6,4% - до 59,8 триллиона рублей, а средства на счетах эскроу - на 7,7%, до 6,6 триллиона. Согласно данным АСВ, быстрее всего "росли" вклады физических лиц в диапазоне от 3 миллионов до 10 миллионов рублей - на 14,3% по сумме и на 14,2% по количеству вкладчиков. Вклады физических лиц в диапазоне от 1,4 миллиона до 3 миллионов рублей в первом полугодии выросли на 11,9% по сумме и на 11,3% по количеству вкладчиков. В итоге средний размер вклада физического лица в России на 1 июля составил 422 тысячи рублей.

https://1prime.ru/20250804/finuslugi-860300848.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, агентство по страхованию вкладов