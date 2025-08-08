Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России вырос объем подлежащих страхованию вкладов
В России вырос объем подлежащих страхованию вкладов
экономика
финансы
банки
россия
агентство по страхованию вкладов
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Общий объем подлежащих страхованию средств в банковских вкладах в стране по итогам первого полугодия составил 78,8 триллиона рублей, увеличившись с начала года на 5,4%, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). "Общий объем подлежащих страхованию средств во вкладах на 1 июля 2025 года составил 78,8 триллиона рублей, увеличившись с начала года на 5,4%", - говорится в его "Мониторинге застрахованных вкладов за первое полугодие 2025 года". Также сообщается, что вклады населения выросли на 6,4% - до 59,8 триллиона рублей, а средства на счетах эскроу - на 7,7%, до 6,6 триллиона. Согласно данным АСВ, быстрее всего "росли" вклады физических лиц в диапазоне от 3 миллионов до 10 миллионов рублей - на 14,3% по сумме и на 14,2% по количеству вкладчиков. Вклады физических лиц в диапазоне от 1,4 миллиона до 3 миллионов рублей в первом полугодии выросли на 11,9% по сумме и на 11,3% по количеству вкладчиков. В итоге средний размер вклада физического лица в России на 1 июля составил 422 тысячи рублей.
финансы, банки, россия, агентство по страхованию вкладов
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, Агентство по страхованию вкладов
10:47 08.08.2025
 
В России вырос объем подлежащих страхованию вкладов

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Общий объем подлежащих страхованию средств в банковских вкладах в стране по итогам первого полугодия составил 78,8 триллиона рублей, увеличившись с начала года на 5,4%, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
"Общий объем подлежащих страхованию средств во вкладах на 1 июля 2025 года составил 78,8 триллиона рублей, увеличившись с начала года на 5,4%", - говорится в его "Мониторинге застрахованных вкладов за первое полугодие 2025 года".
Также сообщается, что вклады населения выросли на 6,4% - до 59,8 триллиона рублей, а средства на счетах эскроу - на 7,7%, до 6,6 триллиона.
Согласно данным АСВ, быстрее всего "росли" вклады физических лиц в диапазоне от 3 миллионов до 10 миллионов рублей - на 14,3% по сумме и на 14,2% по количеству вкладчиков.
Вклады физических лиц в диапазоне от 1,4 миллиона до 3 миллионов рублей в первом полугодии выросли на 11,9% по сумме и на 11,3% по количеству вкладчиков.
В итоге средний размер вклада физического лица в России на 1 июля составил 422 тысячи рублей.
Денежные купюры, монеты и кредитные карты - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
Крупные банки впервые с мая сделали паузу в снижении ставок по вкладам
4 августа, 15:01
4 августа, 15:01
 
