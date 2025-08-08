https://1prime.ru/20250808/atr-860454030.html

Фондовые индексы АТР не показывают единой динамики в пятницу

Фондовые индексы АТР не показывают единой динамики в пятницу - 08.08.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР не показывают единой динамики в пятницу

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром торгуются разнонаправленно, при этом японский - значительно растёт после выхода... | 08.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-08T08:04+0300

2025-08-08T08:04+0300

2025-08-08T08:04+0300

экономика

атр

рынок

индексы

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75763/81/757638123_0:230:4097:2534_1920x0_80_0_0_eb339dab1bb6e9ef0c2d50523bc89e3e.jpg

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром торгуются разнонаправленно, при этом японский - значительно растёт после выхода новостей относительно торговых отношений между США и Японией, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.56 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растёт на 0,07%, до 3 642,1 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,1%, до 2 226,86 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,81%, до 24 878 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускается на 0,73%, до 3 204,22 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,12%, до 8 821,1 пункта, японский Nikkei 225 подскакивает на 1,99%, до 41 874,5 пункта. Инвесторы продолжают оценивать новости относительно мировой торговли. В пятницу японский министр по делам восстановления экономики Рёсэй Акадзава заявил журналистам по итогам визита в США, что Япония и Соединенные Штаты договорились скорректировать указ американского президента Дональда Трампа в той его части, которая не отражает достигнутые ранее договоренности о пошлинах на японские товары. Министр также заявил, что одновременно с внесением исправлений в президентский указ будет выпущен указ президента США о снижении пошлин на японские автомобили до 15%. "Трейдеры рассматривают уровни пошлин, с которыми пришлось столкнуться таким странам, как Индия и Швейцария, и понимают, что Япония находится в относительно хорошем положении", - цитирует агентство Блумберг мнение аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer). И, в частности, сектор японских автопроизводителей демонстрирует сильную положительную динамику: акции Nissan дорожают на 2,56%, Toyota Motor - на 3,08%, Mazda - на 5,21%, Honda Motor - на 3,98%, Mitsubishi Motors Corp - на 1,63%, Subaru - на 4,64%.

https://1prime.ru/20250808/aktsii-860453493.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

атр, рынок, индексы, торги