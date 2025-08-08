https://1prime.ru/20250808/atr-860463341.html

Биржи АТР закрылись снижением при росте японского Nikkei 225

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили пятницу преимущественно снижением, при этом японский Nikkei 225 поднялся на 2% после новостей о переговорах с США относительно торговой политики, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня снизился на 0,12% - до 3 635,13 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,2%, до 2 220,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,89% - до 24 858,82 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,55% - до 3 210,01 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,28%, до 8 807,1 пункта. Японский Nikkei 225 вырос в пятницу на 1,91% - до 41 843 пунктов. В пятницу японский министр по делам восстановления экономики Рёсэй Акадзава заявил журналистам по итогам визита в США, что Япония и Штаты договорились скорректировать указ американского президента Дональда Трампа в той его части, которая не отражает достигнутые ранее договоренности о пошлинах на японские товары. Министр также заявил, что одновременно с внесением исправлений в президентский указ будет выпущен указ президента США о снижении пошлин на японские автомобили до 15%.

