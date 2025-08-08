https://1prime.ru/20250808/avto-860469922.html
Минпромторг выделит допсредства на поддержку льготного автокредитования
ТОЛЬЯТТИ, 8 авг - ПРАЙМ. Минпромторг планирует дополнительно направить порядка 10 миллиардов рублей на поддержку льготного автокредитования, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов на встрече с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. "Очень важно, что Центральный банк сейчас снижает ставку, и мы надеемся на оживление автокредитования, потому что это ключевая сейчас задача - поддержать автокредитование. Мы внутри себя даже приняли решение: дополнительно профинансируем меры поддержки, связанные как раз с льготным кредитованием, порядка 10 миллиардов рублей изыщем для того, чтобы дополнительно льготное автокредитование поддержать", - сказал Алиханов. Глава Минпромторга выразил надежду, что это поможет "АвтоВАЗу" и другим российским автопроизводителям. Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от стоимости электромобиля в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с ДВС - 20%, а для жителей Дальневосточного федерального округа - 25%. Программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, инвалидов, а также распространяется на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в регионах ДФО. В мае Минпромторг РФ расширил ее подпрограммой "Семейный автомобиль". Дополнительно к уже действующим категориям граждан с 13 мая текущего года приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой в 10% могут семьи по всей РФ, имеющие двух и более детей. Также предусмотрены особые условия на приобретение автомобилей с ручным управлением – скидка на такие транспортные средства для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, составляет 40%. Федеральным бюджетом в 2025 году предусмотрено финансирование программы льготного автокредитования в объеме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного лизинга - 27 миллиардов.
