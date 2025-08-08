https://1prime.ru/20250808/azerbajdzhan-860450416.html

Азербайджан и США подписали меморандум о сотрудничестве

08.08.2025

Азербайджан и США подписали меморандум о сотрудничестве

Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR и американская нефтегазовая компания ExxonMobil подписали в Вашингтоне меморандум о сотрудничестве, сообщается на... | 08.08.2025, ПРАЙМ

БАКУ, 8 авг – ПРАЙМ. Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR и американская нефтегазовая компания ExxonMobil подписали в Вашингтоне меморандум о сотрудничестве, сообщается на официальном сайте президента Азербайджана Ильхама Алиева. "В присутствии президента Азербайджана Ильхама Алиева и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа был подписан "Меморандум о сотрудничестве" между SOCAR и компанией ExxonMobil. Документ подписали министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров и вице-президент компании ExxonMobil Джон Ардилл", - говорится в сообщении. По данным азербайджанского агентства АПА, в рамках визита Алиева в Вашингтон планируется создание "Стратегической рабочей группы между США и Азербайджаном" для развития партнерства. Партнерство, по данным азербайджанского агентства, будет охватывать три основных направления: региональные связи, включая энергетику, торговлю и транзит; экономические инвестиции, включая искусственный интеллект и цифровую инфраструктуру; сотрудничество в сфере безопасности, включая военные поставки и борьбу с терроризмом.

