Азербайджан и США подписали меморандум о сотрудничестве
Азербайджан и США подписали меморандум о сотрудничестве - 08.08.2025, ПРАЙМ
Азербайджан и США подписали меморандум о сотрудничестве
Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR и американская нефтегазовая компания ExxonMobil подписали в Вашингтоне меморандум о сотрудничестве, сообщается на... | 08.08.2025, ПРАЙМ
БАКУ, 8 авг – ПРАЙМ. Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR и американская нефтегазовая компания ExxonMobil подписали в Вашингтоне меморандум о сотрудничестве, сообщается на официальном сайте президента Азербайджана Ильхама Алиева.
"В присутствии президента Азербайджана Ильхама Алиева и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа был подписан "Меморандум о сотрудничестве" между SOCAR и компанией ExxonMobil. Документ подписали министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров и вице-президент компании ExxonMobil Джон Ардилл", - говорится в сообщении.
По данным азербайджанского агентства АПА, в рамках визита Алиева в Вашингтон планируется создание "Стратегической рабочей группы между США и Азербайджаном" для развития партнерства. Партнерство, по данным азербайджанского агентства, будет охватывать три основных направления: региональные связи, включая энергетику, торговлю и транзит; экономические инвестиции, включая искусственный интеллект и цифровую инфраструктуру; сотрудничество в сфере безопасности, включая военные поставки и борьбу с терроризмом.
БАКУ, 8 авг – ПРАЙМ. Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR и американская нефтегазовая компания ExxonMobil подписали в Вашингтоне меморандум о сотрудничестве, сообщается на официальном сайте президента Азербайджана Ильхама Алиева.
"В присутствии президента Азербайджана Ильхама Алиева и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа был подписан "Меморандум о сотрудничестве" между SOCAR и компанией ExxonMobil. Документ подписали министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров и вице-президент компании ExxonMobil Джон Ардилл", - говорится в сообщении.
По данным азербайджанского агентства АПА, в рамках визита Алиева в Вашингтон планируется создание "Стратегической рабочей группы между США и Азербайджаном" для развития партнерства. Партнерство, по данным азербайджанского агентства, будет охватывать три основных направления: региональные связи, включая энергетику, торговлю и транзит; экономические инвестиции, включая искусственный интеллект и цифровую инфраструктуру; сотрудничество в сфере безопасности, включая военные поставки и борьбу с терроризмом.