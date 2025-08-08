https://1prime.ru/20250808/benzin-860458973.html
Минэнерго призвало соблюдать равномерность продаж бензина на бирже
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Минэнерго РФ просит участников рынка соблюдать регулярность и равномерность продаж бензина на всех биржевых базисах для стабилизации цен, сообщило министерство. "Для стабилизации ценовой ситуации на бирже Минэнерго России призывает всех участников рынка вернуться в режим регулярности и равномерности реализации и приобретения автомобильного бензина на всех доступных биржевых базисах", - говорится в сообщении.
