Минэнерго рассказало о выпуске бензина на внутренний рынок

Минэнерго рассказало о выпуске бензина на внутренний рынок - 08.08.2025, ПРАЙМ

Минэнерго рассказало о выпуске бензина на внутренний рынок

Выпуск бензина и отгрузки на внутренний рынок РФ с начала года превышали уровень прошлого года, сообщило Минэнерго РФ. | 08.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-08T10:37+0300

2025-08-08T10:37+0300

2025-08-08T10:37+0300

экономика

россия

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Выпуск бензина и отгрузки на внутренний рынок РФ с начала года превышали уровень прошлого года, сообщило Минэнерго РФ. "Производство автомобильного бензина и отгрузки на внутренний рынок с начала года стабильно превышали показатели прошлого года. Сформирован необходимый уровень запасов", - говорится в сообщении.В ведомстве также сообщили, что выпадающие объемы производства бензина из-за незапланированных ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) будут компенсированы в ближайшие дни.

