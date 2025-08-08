https://1prime.ru/20250808/benzin-860459079.html
Минэнерго рассказало о выпуске бензина на внутренний рынок
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Выпуск бензина и отгрузки на внутренний рынок РФ с начала года превышали уровень прошлого года, сообщило Минэнерго РФ. "Производство автомобильного бензина и отгрузки на внутренний рынок с начала года стабильно превышали показатели прошлого года. Сформирован необходимый уровень запасов", - говорится в сообщении.В ведомстве также сообщили, что выпадающие объемы производства бензина из-за незапланированных ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) будут компенсированы в ближайшие дни.
