Минэнерго рассказало о выпуске бензина на внутренний рынок - 08.08.2025
Минэнерго рассказало о выпуске бензина на внутренний рынок
Минэнерго рассказало о выпуске бензина на внутренний рынок - 08.08.2025, ПРАЙМ
Минэнерго рассказало о выпуске бензина на внутренний рынок
Выпуск бензина и отгрузки на внутренний рынок РФ с начала года превышали уровень прошлого года, сообщило Минэнерго РФ. | 08.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Выпуск бензина и отгрузки на внутренний рынок РФ с начала года превышали уровень прошлого года, сообщило Минэнерго РФ. "Производство автомобильного бензина и отгрузки на внутренний рынок с начала года стабильно превышали показатели прошлого года. Сформирован необходимый уровень запасов", - говорится в сообщении.В ведомстве также сообщили, что выпадающие объемы производства бензина из-за незапланированных ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) будут компенсированы в ближайшие дни.
10:37 08.08.2025
 
Минэнерго рассказало о выпуске бензина на внутренний рынок

Минэнерго: выпуск бензина с начала года превысил уровень прошлого года

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Выпуск бензина и отгрузки на внутренний рынок РФ с начала года превышали уровень прошлого года, сообщило Минэнерго РФ.
"Производство автомобильного бензина и отгрузки на внутренний рынок с начала года стабильно превышали показатели прошлого года. Сформирован необходимый уровень запасов", - говорится в сообщении.
В ведомстве также сообщили, что выпадающие объемы производства бензина из-за незапланированных ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) будут компенсированы в ближайшие дни.
