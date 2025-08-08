https://1prime.ru/20250808/benzin-860473376.html
Биржевая цена бензина Аи-92 в России выросла за неделю
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю выросла на 4,13%, а цена на марку Аи-95 подскочила на 5,29%, следует из материалов торгов. Только за пятницу цена на бензин Аи-92 увеличилась по территориальному индексу Европейской части России на 0,41% - до 68 599 рублей за тонну. Марка Аи-95 подорожала на 0,8%, до 80 206 рублей за тонну, побив исторический рекорд. В то же время цена на летнее дизельное топливо по итогам торговой сессии снизилась на незначительные 0,01% - до 58 671 рубля за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) выросли в цене на 1,58% - до 22 655 рублей за тонну. Стоимость авиакеросина снизилась на 0,17%, до 70 473 рублей за тонну, мазута - на 0,77%, до 22 933 рублей. Минэнерго РФ ранее призвало участников топливного рынка соблюдать регулярность и равномерность продаж бензина на всех биржевых базисах для стабилизации цен. Также министерство сообщило, что рынок обеспечен предложением бензина, а выпадающие объемы производства из-за незапланированных ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах будут компенсированы в ближайшие дни. Кроме того, на ряде заводов увеличивается объем первичной переработки нефти и выпуск топлива. Правительство России в конце июля распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения вводятся для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ и будут действовать до 31 августа включительно. Кроме того, с 1 марта действует эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).
