На Петербургской бирже реализовали рекордный с начала года объем газа

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Рекордный с начала года объем газа, 1,48 миллиарда кубометров, реализован на Петербургской бирже в июле, сообщает торговая площадка. "В июле на Петербургской бирже реализован рекордный объём газа в текущем году - 1,48 миллиарда кубических метров. Июльский показатель реализации природного газа на Петербургской бирже на 961,6 миллиона кубических метров превышает объём того же периода прошлого года (+183%). На торгах в секции "Газ природный" с поставкой газа "на сутки" в июле реализовано 696,691 миллиона кубических метров газа, а "на месяц" - 789,225" - говорится в сообщении. За январь-июль текущего года объём торгов составил 8,925 миллиарда кубических метров (+71,5% или +3,721 миллиарда кубических метров к показателям 2024 года). К ним относятся сделки с поставкой "на следующий месяц" - 4,421 миллиарда кубических метров (49,5%), с поставкой "на сутки" и "на нерабочий день n" - 4,504 миллиарда кубических метров (50,5%). В рамках системы коммерческой балансировки газа реализовано 189 миллиона кубических метров, а оборот торгов в секции составил 27,995 миллиарда рублей. Отмечается, что по итогам торгов в конце месяца рыночные биржевые цены за 1 000 кубических метров составили: на КС "Надым" - 6 696 рублей, "622,5 км (Локосово)" - 5 835 рублей и КС "Парабель" - 7 070 рублей. "В июле текущего года были заключены первые договоры на поставку газа на балансовом пункте КС "Парабель". Суммарный месячный объем продаж на данном БП составил 11 млн кубометров. Договоры заключались как на торгах с поставкой газа "на следующий месяц", так и на "суточных" торгах", - рассказал управляющий директор по рынкам газа и электроэнергии Петербургской биржи Сергея Трофименко. Таким образом, добавил он, в настоящее время биржевой торговлей охвачены потребители газа практически всех субъектов РФ, находящихся в зоне действия газотранспортной системы ПАО "Газпром". Запуск торгов на третьем балансовом пункте позволит обеспечить биржевым газом регионы юга Западной России, потребители которых ранее не могли приобретать газ на бирже, в том числе ввиду сезонных ограничений работы ГТС, пояснил он.

