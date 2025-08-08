https://1prime.ru/20250808/burevestnik-860479462.html
"Нельзя перехватить". Запад узнал о скором испытании страшной ракеты РФ
"Нельзя перехватить". Запад узнал о скором испытании страшной ракеты РФ - 08.08.2025, ПРАЙМ
"Нельзя перехватить". Запад узнал о скором испытании страшной ракеты РФ
Российские военные в ближайшее время могут провести испытание разрабатываемой межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник". Об этом сообщается в материале... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T18:46+0300
2025-08-08T18:46+0300
2025-08-08T18:49+0300
вооружения
россия
мкр "буревестник"
испытания
сми
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848915428_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_83043e429e010adff529f0b39b87c5c6.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Российские военные в ближайшее время могут провести испытание разрабатываемой межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник". Об этом сообщается в материале норвежского издания The Barents Observer.Кодовое название "Буревестника" в НАТО - SSC-X-9 Skyfall. Это - разрабатываемая в России межконтинентальная крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергетической установкой. Впервые о ее появлении сообщил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.Обладая неограниченной дальностью и возможностью обходить позиционные районы ПВО, "Буревестник" считается в экспертном сообществе грозным и неуязвимым оружием, отчего привлекает повышенное внимание как отечественных, так и зарубежных СМИ, которые нередко спекулируют на теме "русского оружия".Примечательно, что в статье The Barents Observer нет никаких отсылок к официальным данным об испытании "Буревестника". Авторы пришли к выводу о готовящемся испытании, опираясь исключительно на информацию открытых источников.Главным доводом в пользу скорого испытания "Буревестника" стали данные о закрытии в России на 7-12 августа воздушного пространства в 500-километровой зоне вдоль западного побережья архипелага. Больше никаких аргументов издание не приводит.Как ранее сообщалось в сюжет телеканала CNN, перехватить "Буревестник" не под силу ни одной из существующих на сегодняшний день систем противовоздушной обороны.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848915428_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_aac891fb9ea9823a2dbea47dd75a8b1e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мкр "буревестник", испытания, сми
Вооружения, РОССИЯ, МКР "Буревестник", испытания, СМИ
"Нельзя перехватить". Запад узнал о скором испытании страшной ракеты РФ
TBO: Россия в ближайшие дни может испытать крылатую ракета "Буревестник"
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ.
Российские военные в ближайшее время могут провести испытание разрабатываемой межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник". Об этом сообщается в материале норвежского издания The Barents Observer
.
Кодовое название "Буревестника" в НАТО - SSC-X-9 Skyfall. Это - разрабатываемая в России межконтинентальная крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергетической установкой. Впервые о ее появлении сообщил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.
Обладая неограниченной дальностью и возможностью обходить позиционные районы ПВО, "Буревестник" считается в экспертном сообществе грозным и неуязвимым оружием, отчего привлекает повышенное внимание как отечественных, так и зарубежных СМИ, которые нередко спекулируют на теме "русского оружия".
Примечательно, что в статье The Barents Observer нет никаких отсылок к официальным данным об испытании "Буревестника". Авторы пришли к выводу о готовящемся испытании, опираясь исключительно на информацию открытых источников.
Главным доводом в пользу скорого испытания "Буревестника" стали данные о закрытии в России на 7-12 августа воздушного пространства в 500-километровой зоне вдоль западного побережья архипелага. Больше никаких аргументов издание не приводит.
Как ранее сообщалось в сюжет телеканала CNN, перехватить "Буревестник" не под силу ни одной из существующих на сегодняшний день систем противовоздушной обороны.