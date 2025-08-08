Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250808/burevestnik-860479462.html
2025-08-08T18:46+0300
2025-08-08T18:49+0300
вооружения
россия
мкр "буревестник"
испытания
сми
россия, мкр "буревестник", испытания, сми
Вооружения, РОССИЯ, МКР "Буревестник", испытания, СМИ
18:46 08.08.2025 (обновлено: 18:49 08.08.2025)
 
"Нельзя перехватить". Запад узнал о скором испытании страшной ракеты РФ

TBO: Россия в ближайшие дни может испытать крылатую ракета "Буревестник"

© Фото : Staff Sgt. Brittany MurphyЗапуск ракеты Minuteman III. Архивное фото
Запуск ракеты Minuteman III. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
© Фото : Staff Sgt. Brittany Murphy
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Российские военные в ближайшее время могут провести испытание разрабатываемой межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник". Об этом сообщается в материале норвежского издания The Barents Observer.
Кодовое название "Буревестника" в НАТО - SSC-X-9 Skyfall. Это - разрабатываемая в России межконтинентальная крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергетической установкой. Впервые о ее появлении сообщил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.
Обладая неограниченной дальностью и возможностью обходить позиционные районы ПВО, "Буревестник" считается в экспертном сообществе грозным и неуязвимым оружием, отчего привлекает повышенное внимание как отечественных, так и зарубежных СМИ, которые нередко спекулируют на теме "русского оружия".
Примечательно, что в статье The Barents Observer нет никаких отсылок к официальным данным об испытании "Буревестника". Авторы пришли к выводу о готовящемся испытании, опираясь исключительно на информацию открытых источников.
Главным доводом в пользу скорого испытания "Буревестника" стали данные о закрытии в России на 7-12 августа воздушного пространства в 500-километровой зоне вдоль западного побережья архипелага. Больше никаких аргументов издание не приводит.
Как ранее сообщалось в сюжет телеканала CNN, перехватить "Буревестник" не под силу ни одной из существующих на сегодняшний день систем противовоздушной обороны.
 
