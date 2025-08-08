https://1prime.ru/20250808/burevestnik-860479462.html

"Нельзя перехватить". Запад узнал о скором испытании страшной ракеты РФ

вооружения

россия

мкр "буревестник"

испытания

сми

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Российские военные в ближайшее время могут провести испытание разрабатываемой межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник". Об этом сообщается в материале норвежского издания The Barents Observer.Кодовое название "Буревестника" в НАТО - SSC-X-9 Skyfall. Это - разрабатываемая в России межконтинентальная крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергетической установкой. Впервые о ее появлении сообщил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.Обладая неограниченной дальностью и возможностью обходить позиционные районы ПВО, "Буревестник" считается в экспертном сообществе грозным и неуязвимым оружием, отчего привлекает повышенное внимание как отечественных, так и зарубежных СМИ, которые нередко спекулируют на теме "русского оружия".Примечательно, что в статье The Barents Observer нет никаких отсылок к официальным данным об испытании "Буревестника". Авторы пришли к выводу о готовящемся испытании, опираясь исключительно на информацию открытых источников.Главным доводом в пользу скорого испытания "Буревестника" стали данные о закрытии в России на 7-12 августа воздушного пространства в 500-километровой зоне вдоль западного побережья архипелага. Больше никаких аргументов издание не приводит.Как ранее сообщалось в сюжет телеканала CNN, перехватить "Буревестник" не под силу ни одной из существующих на сегодняшний день систем противовоздушной обороны.

