В ЦБ объяснили, почему невозможен запрет на снятие депозитов
В ЦБ объяснили, почему невозможен запрет на снятие депозитов
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Запрет на снятие наличных с депозитов невозможен, это будет иметь разрушительные последствия для финансовой системы и экономики, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. "Запрет на снятие депозитов невозможен. Это будет иметь разрушительные последствия для финансовой системы и экономики. Банк России это уже много раз разъяснял", - сказал он, отвечая в Telegram-канале регулятора на вопрос о том, смогут ли банки ограничивать снятие наличных с депозитов. Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее также подчеркивала, что речи о заморозке вкладов в банках не идет, эта идея бессмысленна, и регулятор на такой шаг не пойдет. Если регулятор пойдет на такой шаг, то люди перестанут доверять банкам, что окажет существенное влияние на экономику страны, поясняли ранее в ЦБ.
17:22 08.08.2025
 
В ЦБ объяснили, почему невозможен запрет на снятие депозитов

Заботкин: запрет на снятие депозитов был бы разрушителен для экономики

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Запрет на снятие наличных с депозитов невозможен, это будет иметь разрушительные последствия для финансовой системы и экономики, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.
"Запрет на снятие депозитов невозможен. Это будет иметь разрушительные последствия для финансовой системы и экономики. Банк России это уже много раз разъяснял", - сказал он, отвечая в Telegram-канале регулятора на вопрос о том, смогут ли банки ограничивать снятие наличных с депозитов.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее также подчеркивала, что речи о заморозке вкладов в банках не идет, эта идея бессмысленна, и регулятор на такой шаг не пойдет.
Если регулятор пойдет на такой шаг, то люди перестанут доверять банкам, что окажет существенное влияние на экономику страны, поясняли ранее в ЦБ.
 
