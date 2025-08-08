https://1prime.ru/20250808/depozit-860477592.html
В ЦБ объяснили, почему невозможен запрет на снятие депозитов
В ЦБ объяснили, почему невозможен запрет на снятие депозитов - 08.08.2025, ПРАЙМ
В ЦБ объяснили, почему невозможен запрет на снятие депозитов
Запрет на снятие наличных с депозитов невозможен, это будет иметь разрушительные последствия для финансовой системы и экономики, заявил заместитель председателя | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T17:22+0300
2025-08-08T17:22+0300
2025-08-08T17:22+0300
экономика
банк россии
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406750_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_0fa7746dde775725b894eccf4864158c.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Запрет на снятие наличных с депозитов невозможен, это будет иметь разрушительные последствия для финансовой системы и экономики, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. "Запрет на снятие депозитов невозможен. Это будет иметь разрушительные последствия для финансовой системы и экономики. Банк России это уже много раз разъяснял", - сказал он, отвечая в Telegram-канале регулятора на вопрос о том, смогут ли банки ограничивать снятие наличных с депозитов. Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее также подчеркивала, что речи о заморозке вкладов в банках не идет, эта идея бессмысленна, и регулятор на такой шаг не пойдет. Если регулятор пойдет на такой шаг, то люди перестанут доверять банкам, что окажет существенное влияние на экономику страны, поясняли ранее в ЦБ.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406750_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_9dd99d2ea0939e6a48988d6f61f0ae05.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк россии, финансы
Экономика, Банк России, Финансы
В ЦБ объяснили, почему невозможен запрет на снятие депозитов
Заботкин: запрет на снятие депозитов был бы разрушителен для экономики
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Запрет на снятие наличных с депозитов невозможен, это будет иметь разрушительные последствия для финансовой системы и экономики, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.
"Запрет на снятие депозитов невозможен. Это будет иметь разрушительные последствия для финансовой системы и экономики. Банк России это уже много раз разъяснял", - сказал он, отвечая в Telegram-канале регулятора на вопрос о том, смогут ли банки ограничивать снятие наличных с депозитов.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее также подчеркивала, что речи о заморозке вкладов в банках не идет, эта идея бессмысленна, и регулятор на такой шаг не пойдет.
Если регулятор пойдет на такой шаг, то люди перестанут доверять банкам, что окажет существенное влияние на экономику страны, поясняли ранее в ЦБ.