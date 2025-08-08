https://1prime.ru/20250808/depozit-860477592.html

В ЦБ объяснили, почему невозможен запрет на снятие депозитов

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Запрет на снятие наличных с депозитов невозможен, это будет иметь разрушительные последствия для финансовой системы и экономики, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. "Запрет на снятие депозитов невозможен. Это будет иметь разрушительные последствия для финансовой системы и экономики. Банк России это уже много раз разъяснял", - сказал он, отвечая в Telegram-канале регулятора на вопрос о том, смогут ли банки ограничивать снятие наличных с депозитов. Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее также подчеркивала, что речи о заморозке вкладов в банках не идет, эта идея бессмысленна, и регулятор на такой шаг не пойдет. Если регулятор пойдет на такой шаг, то люди перестанут доверять банкам, что окажет существенное влияние на экономику страны, поясняли ранее в ЦБ.

