Росстат сообщил о росте реальных располагаемых доходов россиян - 08.08.2025
https://1prime.ru/20250808/dokhody-860481278.html
Росстат сообщил о росте реальных располагаемых доходов россиян
Росстат сообщил о росте реальных располагаемых доходов россиян - 08.08.2025, ПРАЙМ
Росстат сообщил о росте реальных располагаемых доходов россиян
Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2025 года замедлили рост - до 7% в годовом выражении с 8,7% кварталом ранее, по итогам первого... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T19:09+0300
2025-08-08T19:10+0300
экономика
росстат
реальные располагаемые доходы
рост
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2025 года замедлили рост - до 7% в годовом выражении с 8,7% кварталом ранее, по итогам первого полугодия выросли на 7,8%, свидетельствуют данные Росстата. Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. "Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, во втором квартале 2025 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 7%", - говорится в сообщении. Согласно прогнозу Минэкономразвития, реальные располагаемые доходы россиян в 2025 году увеличатся на 5,9%. В прошлом году они выросли на 7,3%.
росстат, реальные располагаемые доходы, рост
Экономика, Росстат, реальные располагаемые доходы, рост
19:09 08.08.2025 (обновлено: 19:10 08.08.2025)
 
Росстат сообщил о росте реальных располагаемых доходов россиян

Росстат: реальные располагаемые доходы россиян во II квартале выросли на 7%

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2025 года замедлили рост - до 7% в годовом выражении с 8,7% кварталом ранее, по итогам первого полугодия выросли на 7,8%, свидетельствуют данные Росстата.
Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.
"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, во втором квартале 2025 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 7%", - говорится в сообщении.
Согласно прогнозу Минэкономразвития, реальные располагаемые доходы россиян в 2025 году увеличатся на 5,9%. В прошлом году они выросли на 7,3%.
Флаги США
Доходы населения США в июне выросли к маю сильнее прогноза
31 июля, 15:35
 
Экономика Росстат реальные располагаемые доходы рост
 
 
