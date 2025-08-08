https://1prime.ru/20250808/dokhody-860481278.html
Росстат сообщил о росте реальных располагаемых доходов россиян
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2025 года замедлили рост - до 7% в годовом выражении с 8,7% кварталом ранее, по итогам первого полугодия выросли на 7,8%, свидетельствуют данные Росстата. Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. "Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, во втором квартале 2025 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 7%", - говорится в сообщении. Согласно прогнозу Минэкономразвития, реальные располагаемые доходы россиян в 2025 году увеличатся на 5,9%. В прошлом году они выросли на 7,3%.
