Курс доллара к евро и иене растет в пятницу

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Курс доллара растет по отношению к мировым валютам, в том числе к евро и иене; инвесторы следят за новостями о возможных кандидатах на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. По состоянию на 9.02 мск курс евро к доллару снижался до 1,1644 доллара с 1,1664 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 147,4 иены с уровня прошлого закрытия в 147,07 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,15% - до 98,24 пункта. В четверг агентство Блумберг сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что президент США Дональд Трамп рассматривает Кристофера Уоллера, действующего члена Совета управляющих Федеральной резервной системы, как одного из основных претендентов на пост председателя ФРС после завершения срока полномочий Джерома Пауэлла в мае 2026 года. Кристофер Уоллер пользуется большим уважением на финансовых рынках и в банковских кругах, поэтому его назначение было бы позитивным фактором для доллара, считает главный стратег по рынкам Corpay в Торонто Карл Шамотта (Karl Schamotta), мнение которого приводит агентство Рейтер. "Считается, что он (Уоллер - ред.) склонен к смягчению", - добавил аналитик. Ранее директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что американская администрация "прямо сейчас" наблюдает отклонение от принципа беспартийности в Федрезерве. По его словам, руководство ФРС должно быть беспартийным, что отличается от текущей ситуации. Чиновник добавил, что Трамп вместе с министром финансов страны Скоттом Бессентом продолжают поиск кандидатов на замену Пауэлла, которого глава государства неоднократно критиковал за медленное снижение процентных ставок регулятора.

