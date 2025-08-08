Доллар ускорил рост к иене в пятницу днем

https://1prime.ru/20250808/dollar-860467441.html
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к иене увеличил темпы роста в пятницу днем, следует из данных торгов. По состоянию на 13.06 мск курс доллара к иене поднимается до 147,67 иены с уровня прошлого закрытия в 147,07 иены за доллар. Утром американская валюта дорожала до 147,4 иены. Курс евро к доллару в то же время снижается до 1,1645 доллара с 1,1664 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивается на 0,14% - до 98,23 пункта. Трейдеры оценивают новости вокруг Федеральной резервной системы (ФРС) США. Как сообщает агентство Рейтер, американский президент Дональд Трамп в четверг заявил о назначении председателя Совета экономических консультантов Стивена Мирана на место ушедшей из совета управляющих ФРС Адрианы Куглер. Как указывает агентство, Миран ранее призывал к полной перестройке управления американского регулятора. "Во многих отношениях это подтверждает то, что мы уже знали, а именно то, что сейчас мы наблюдаем гораздо более политизированную и гораздо менее независимую ФРС", - приводит Рейтер мнение старшего научного стратега Pepperstone Майкла Брауна (Michael Brown). По словам эксперта, эта новость будет способствовать укреплению более "медвежьих" ожиданий относительно стоимости доллара в долгосрочной перспективе. Однако, добавил аналитик, доверие к Мирану относительно невелико. "Мы все ожидаем, что на сентябрьском заседании и на всех последующих он будет вести себя очень "голубино" и настаивать на значительно понижении банкоских ставок, и это произойдет потому, что президент попросил его об этом", - сказал Браун.
