Доллар готовится завершить неделю снижением - 08.08.2025
Доллар готовится завершить неделю снижением
Доллар готовится завершить неделю снижением - 08.08.2025, ПРАЙМ
Доллар готовится завершить неделю снижением
Курс доллара по отношению к мировым валютам слабо растет в пятницу, однако готовится завершить неделю в минусе на фоне ожиданий участниками рынка смягчения... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T18:13+0300
2025-08-08T18:14+0300
экономика
торги
доллар
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159709_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cddd29ac4ad17489d68c6eff65e87bf5.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к мировым валютам слабо растет в пятницу, однако готовится завершить неделю в минусе на фоне ожиданий участниками рынка смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 17.54 мск курс евро к доллару опускался до 1,1656 доллара с 1,1664 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 147,81 иены с уровня прошлого закрытия в 147,07 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на символические 0,12% - до 98,21 пункта. За неделю индекс доллара опустился на 0,94%, евро к доллару подорожал на 0,62%, а доллар к иене вырос в цене на 0,25%. "Создается впечатление, что ФРС сворачивает политику в сторону снижения ставки, возможно, немного быстрее, чем ожидали рынки до прошлой недели. И возможно даже выдвинуть предположение о том, что ФРС может установить ставку на более низком диапазоне, чем мы ожидаем", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Scotiabank Шона Осборна (Shaun Osborne). На этой неделе Бюро экономического анализа министерства торговли США обнародовало данные, согласно которым дефицит торгового баланса США в июне уменьшился на 16% по сравнению с пересмотренным показателем мая - до минимума с сентября 2023 года в 60,2 миллиарда долларов, главным образом это произошло за счет обвала импорта товаров. Также, по данным министерства труда США, стало известно, что количество первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 2 августа выросло на 7 тысяч с пересмотренного уровня предыдущей недели и составило 226 тысяч, что оказалось выше прогноза в 221 тысячу. Кроме того, американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликовал статистику, согласно которой индекс деловой активности в сфере услуг США в июле опустился до 50,1% с уровня июня в 50,8%. Статистические данные учитываются ФРС США в решениях по монетарной политике. Слабая макростатистика, указывающая на замедление экономики, может укрепить ожидания рынка по грядущему снижению процентной ставки. Решение по ставке в свою очередь может повлиять на курс доллара. По данным CME Group, порядка 89,4% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых.
торги, доллар
Экономика, Торги, доллар
18:13 08.08.2025 (обновлено: 18:14 08.08.2025)
 
Доллар готовится завершить неделю снижением

Торги: доллар завершает неделю в минусе на ожиданиях смягчения политики ФРС

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к мировым валютам слабо растет в пятницу, однако готовится завершить неделю в минусе на фоне ожиданий участниками рынка смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 17.54 мск курс евро к доллару опускался до 1,1656 доллара с 1,1664 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 147,81 иены с уровня прошлого закрытия в 147,07 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на символические 0,12% - до 98,21 пункта.
За неделю индекс доллара опустился на 0,94%, евро к доллару подорожал на 0,62%, а доллар к иене вырос в цене на 0,25%.
"Создается впечатление, что ФРС сворачивает политику в сторону снижения ставки, возможно, немного быстрее, чем ожидали рынки до прошлой недели. И возможно даже выдвинуть предположение о том, что ФРС может установить ставку на более низком диапазоне, чем мы ожидаем", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Scotiabank Шона Осборна (Shaun Osborne).
На этой неделе Бюро экономического анализа министерства торговли США обнародовало данные, согласно которым дефицит торгового баланса США в июне уменьшился на 16% по сравнению с пересмотренным показателем мая - до минимума с сентября 2023 года в 60,2 миллиарда долларов, главным образом это произошло за счет обвала импорта товаров.
Также, по данным министерства труда США, стало известно, что количество первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 2 августа выросло на 7 тысяч с пересмотренного уровня предыдущей недели и составило 226 тысяч, что оказалось выше прогноза в 221 тысячу.
Кроме того, американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликовал статистику, согласно которой индекс деловой активности в сфере услуг США в июле опустился до 50,1% с уровня июня в 50,8%.
Статистические данные учитываются ФРС США в решениях по монетарной политике. Слабая макростатистика, указывающая на замедление экономики, может укрепить ожидания рынка по грядущему снижению процентной ставки. Решение по ставке в свою очередь может повлиять на курс доллара.
По данным CME Group, порядка 89,4% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых.
ЭкономикаТоргидоллар
 
 
