Экс-аналитик ЦРУ рассказал о последствиях введения пошлин против России

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Введением пошлин против торговых партнеров России президент США Дональд Трамп нанесет больший урон экономике Соединенных Штатов, нежели российской, заявил РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. США ранее заявляли об угрозе ввести 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. В среду Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Из указа следует, что США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть. "Он вполне может вводить пошлины против Индии и Китая. В этом я не сомневаюсь. Но это только нанесет ущерб Соединенным Штатам. Он думает, что ударит по России, но хуже будет США", - считает Джонсон. По его оценке, в экономике США уже наблюдаются тревожные сигналы, в том числе невысокий прирост рабочих мест, падение промышленного производства. Однако, полагает Джонсон, эти факторы не могут удержать Трампа от введения пошлин. "Трамп не смотрит на ситуацию рационально. Те, кто принимает решения (в Вашингтоне - ред.), делают вид, будто мир такой же, каким был в 2000 году. Тогда для большинства мира ключевым торговым партнером были США. Сегодня это Китай", - объяснил он свою точку зрения.

