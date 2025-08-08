Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, как открыть рестораны в торговых центрах - 08.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250808/ekspert-860451555.html
Эксперт рассказал, как открыть рестораны в торговых центрах
Эксперт рассказал, как открыть рестораны в торговых центрах - 08.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как открыть рестораны в торговых центрах
Открытие ресторанов в торговых центрах, к которым в последнее время падает интерес, может привлечь дополнительный трафик посетителей, но чтобы они успешно... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T04:25+0300
2025-08-08T04:25+0300
бизнес
михаил васильев
тц
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860451555.jpg?1754616308
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Открытие ресторанов в торговых центрах, к которым в последнее время падает интерес, может привлечь дополнительный трафик посетителей, но чтобы они успешно работали и приносили прибыль, нужно учесть ряд факторов: проходимость места, ассортимент блюд и напитков, а также ценовой сегмент, рассказал РИА Новости основатель ресторанного холдинга Family Garden Ерванд Галстян. В апреле руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев сообщал РИА Недвижимость, что по России в целом покупательский трафик в торговых центрах за пять лет снизился на 21%. В первую очередь он связал это с развитием интернет-продаж. "Рестораны наравне с торговыми центрами пережили нелегкие времена в 2020 году. Да, пандемия научила людей заказывать еду домой, но все-таки тот период стал суровым испытанием для ресторанов всех уровней. И если мы с тех пор получаем примерно 20% выручки от доставки, то привычка делать покупки онлайн мало помогла торговым центрам. Многие так и продолжают заказывать вещи и одежду в интернете", - сказал Галстян. "Открытие новых кафе и ресторанов в торговых центрах сможет привлечь новых посетителей в торговые центры. Посетители ТЦ могут там не только перекусить во время шопинга, но и назначить деловую встречу или просто провести время с друзьями и семьей. При этом, чтобы кафе или ресторан успешно работали и приносили хорошую прибыль, нужно учесть ряд факторов, среди которых — проходимость места, ассортимент блюд и напитков, а также ценовой сегмент", - добавил он. Он пояснил, что в дорогих центрах популярностью будут пользоваться премиальные заведения, а в более доступных — рестораны с досягаемым средним чеком для широкой аудитории. "Универсального совета, какой ресторан принесет прибыль, нет. Так, например, несколько лет назад лидером индустрии наравне с итальянской кухней стала грузинская. В 2023 году спрос на нее вырос на 35%. В 2024 году количество заведений с грузинской кухней увеличилось еще на 32%. А все потому, что концепция грузинской кухни полностью отвечает тренду "простая и понятная еда", - указал Галстян.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, михаил васильев, тц
Бизнес, Михаил Васильев, ТЦ
04:25 08.08.2025
 
Эксперт рассказал, как открыть рестораны в торговых центрах

Основатель Family Garden Галстян рассказал, как открыть рестораны в торговых центрах

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Открытие ресторанов в торговых центрах, к которым в последнее время падает интерес, может привлечь дополнительный трафик посетителей, но чтобы они успешно работали и приносили прибыль, нужно учесть ряд факторов: проходимость места, ассортимент блюд и напитков, а также ценовой сегмент, рассказал РИА Новости основатель ресторанного холдинга Family Garden Ерванд Галстян.
В апреле руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев сообщал РИА Недвижимость, что по России в целом покупательский трафик в торговых центрах за пять лет снизился на 21%. В первую очередь он связал это с развитием интернет-продаж.
"Рестораны наравне с торговыми центрами пережили нелегкие времена в 2020 году. Да, пандемия научила людей заказывать еду домой, но все-таки тот период стал суровым испытанием для ресторанов всех уровней. И если мы с тех пор получаем примерно 20% выручки от доставки, то привычка делать покупки онлайн мало помогла торговым центрам. Многие так и продолжают заказывать вещи и одежду в интернете", - сказал Галстян.
"Открытие новых кафе и ресторанов в торговых центрах сможет привлечь новых посетителей в торговые центры. Посетители ТЦ могут там не только перекусить во время шопинга, но и назначить деловую встречу или просто провести время с друзьями и семьей. При этом, чтобы кафе или ресторан успешно работали и приносили хорошую прибыль, нужно учесть ряд факторов, среди которых — проходимость места, ассортимент блюд и напитков, а также ценовой сегмент", - добавил он.
Он пояснил, что в дорогих центрах популярностью будут пользоваться премиальные заведения, а в более доступных — рестораны с досягаемым средним чеком для широкой аудитории.
"Универсального совета, какой ресторан принесет прибыль, нет. Так, например, несколько лет назад лидером индустрии наравне с итальянской кухней стала грузинская. В 2023 году спрос на нее вырос на 35%. В 2024 году количество заведений с грузинской кухней увеличилось еще на 32%. А все потому, что концепция грузинской кухни полностью отвечает тренду "простая и понятная еда", - указал Галстян.
 
БизнесМихаил ВасильевТЦ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала