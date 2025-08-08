https://1prime.ru/20250808/ekspert-860451903.html
Эксперт рассказала, как не лишиться квартиры из-за мошенников
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Россиянам следует установить самозапрет на сделки с недвижимостью без личного присутствия, чтобы не лишиться квартиры из-за мошенников, рассказала РИА Новости эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко.
"От ряда схем по отъему жилья убережет возможность наложения самозапрета на сделки с недвижимостью без личного присутствия. Подать заявление о наложении запрета в Росреестр можно через МФЦ или Госуслуги", - сказала она.
Эксперт отметила, что недвижимость – это дорогостоящее имущество, поэтому оно часто привлекает мошенников. Чтобы не стать их жертвой, нельзя делиться с посторонними информацией о своем имуществе, финансовом положении или об отсутствии родственников. "В сделках купли-продажи традиционно в зоне риска одинокие единоличные собственники жилья, пенсионеры, а также люди с зависимостями или те, кто находится в тяжелом финансовом положении", - отметила Дайнеко.
При подготовке к сделке с недвижимостью эксперт советует не выдавать другим людям доверенности с широкими полномочиями, отказаться от расчетов наличными. Для проверки сведений о собственнике и объекте недвижимости - использовать свежую выписку из ЕГРН непосредственно перед сделкой, использовать только официальные источники информации и проверять подлинность документов.
СХЕМЫ ОТЪЕМА
Эксперт рассказала о распространенных схемах отчуждения имущества. Для этого, в частности, используются похищенные или поддельные документы. Нередко это происходит под видом договора займа под залог жилья: собственника заманивают в фейковые инвестиции и убеждают взять в долг деньги, чтобы "вложиться" и заработать больше, но фактически – расстаться с имуществом. Также, по ее словам, человека убеждают написать доверенность для помощи в оформлении каких-либо документов, чтобы "спасти" недвижимость от мошенников или для помощи в их поимке.
"Возвратить свое жилье в таких случаях нелегко. В подавляющем большинстве - в судебном порядке, но при условии, что можно доказать утрату недвижимости против воли ее владельца или если будет установлена недобросовестность приобретателя недвижимости", - отметила Дайнеко.
При этом обманутой стороной может быть не только продавец недвижимости, но и покупатель: можно остаться не только без денег, но и без недвижимости, предупреждает эксперт.
Кроме того, по ее словам, махинации с встречаются не только при купле-продаже, но и при найме жилья. "В таких случаях можно арендовать жилье, а спустя время узнать, что договор аренды оказался фейком, а настоящие владельцы квартиры не знают о вселении новых жильцов", - сказала она.
"Поскольку задача мошенников-обмануть как можно больше людей, они представляются собственниками квартиры или риелторами и сдают жилье сразу нескольким жильцам одновременно. Счастливые обладатели длительной аренды "светлой квартиры в центре" за небольшие деньги, но предоплатой сразу за полгода, нередко встречаются у дверей в один день", - рассказала Дайнеко.
