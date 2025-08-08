Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказала, как не лишиться квартиры из-за мошенников - 08.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250808/ekspert-860451903.html
Эксперт рассказала, как не лишиться квартиры из-за мошенников
Эксперт рассказала, как не лишиться квартиры из-за мошенников - 08.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, как не лишиться квартиры из-за мошенников
Россиянам следует установить самозапрет на сделки с недвижимостью без личного присутствия, чтобы не лишиться квартиры из-за мошенников, рассказала РИА Новости... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T05:16+0300
2025-08-08T05:16+0300
недвижимость
россия
ольга дайнеко
минфин
росреестр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860451903.jpg?1754619383
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Россиянам следует установить самозапрет на сделки с недвижимостью без личного присутствия, чтобы не лишиться квартиры из-за мошенников, рассказала РИА Новости эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко. "От ряда схем по отъему жилья убережет возможность наложения самозапрета на сделки с недвижимостью без личного присутствия. Подать заявление о наложении запрета в Росреестр можно через МФЦ или Госуслуги", - сказала она. Эксперт отметила, что недвижимость – это дорогостоящее имущество, поэтому оно часто привлекает мошенников. Чтобы не стать их жертвой, нельзя делиться с посторонними информацией о своем имуществе, финансовом положении или об отсутствии родственников. "В сделках купли-продажи традиционно в зоне риска одинокие единоличные собственники жилья, пенсионеры, а также люди с зависимостями или те, кто находится в тяжелом финансовом положении", - отметила Дайнеко. При подготовке к сделке с недвижимостью эксперт советует не выдавать другим людям доверенности с широкими полномочиями, отказаться от расчетов наличными. Для проверки сведений о собственнике и объекте недвижимости - использовать свежую выписку из ЕГРН непосредственно перед сделкой, использовать только официальные источники информации и проверять подлинность документов. СХЕМЫ ОТЪЕМА Эксперт рассказала о распространенных схемах отчуждения имущества. Для этого, в частности, используются похищенные или поддельные документы. Нередко это происходит под видом договора займа под залог жилья: собственника заманивают в фейковые инвестиции и убеждают взять в долг деньги, чтобы "вложиться" и заработать больше, но фактически – расстаться с имуществом. Также, по ее словам, человека убеждают написать доверенность для помощи в оформлении каких-либо документов, чтобы "спасти" недвижимость от мошенников или для помощи в их поимке. "Возвратить свое жилье в таких случаях нелегко. В подавляющем большинстве - в судебном порядке, но при условии, что можно доказать утрату недвижимости против воли ее владельца или если будет установлена недобросовестность приобретателя недвижимости", - отметила Дайнеко. При этом обманутой стороной может быть не только продавец недвижимости, но и покупатель: можно остаться не только без денег, но и без недвижимости, предупреждает эксперт. Кроме того, по ее словам, махинации с встречаются не только при купле-продаже, но и при найме жилья. "В таких случаях можно арендовать жилье, а спустя время узнать, что договор аренды оказался фейком, а настоящие владельцы квартиры не знают о вселении новых жильцов", - сказала она. "Поскольку задача мошенников-обмануть как можно больше людей, они представляются собственниками квартиры или риелторами и сдают жилье сразу нескольким жильцам одновременно. Счастливые обладатели длительной аренды "светлой квартиры в центре" за небольшие деньги, но предоплатой сразу за полгода, нередко встречаются у дверей в один день", - рассказала Дайнеко.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, россия, ольга дайнеко, минфин, росреестр
Недвижимость, РОССИЯ, Ольга Дайнеко, Минфин, Росреестр
05:16 08.08.2025
 
Эксперт рассказала, как не лишиться квартиры из-за мошенников

Эксперт Дайнеко: россиянам следует установить самозапрет на сделки с недвижимостью

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Россиянам следует установить самозапрет на сделки с недвижимостью без личного присутствия, чтобы не лишиться квартиры из-за мошенников, рассказала РИА Новости эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко.
"От ряда схем по отъему жилья убережет возможность наложения самозапрета на сделки с недвижимостью без личного присутствия. Подать заявление о наложении запрета в Росреестр можно через МФЦ или Госуслуги", - сказала она.
Эксперт отметила, что недвижимость – это дорогостоящее имущество, поэтому оно часто привлекает мошенников. Чтобы не стать их жертвой, нельзя делиться с посторонними информацией о своем имуществе, финансовом положении или об отсутствии родственников. "В сделках купли-продажи традиционно в зоне риска одинокие единоличные собственники жилья, пенсионеры, а также люди с зависимостями или те, кто находится в тяжелом финансовом положении", - отметила Дайнеко.
При подготовке к сделке с недвижимостью эксперт советует не выдавать другим людям доверенности с широкими полномочиями, отказаться от расчетов наличными. Для проверки сведений о собственнике и объекте недвижимости - использовать свежую выписку из ЕГРН непосредственно перед сделкой, использовать только официальные источники информации и проверять подлинность документов.
СХЕМЫ ОТЪЕМА
Эксперт рассказала о распространенных схемах отчуждения имущества. Для этого, в частности, используются похищенные или поддельные документы. Нередко это происходит под видом договора займа под залог жилья: собственника заманивают в фейковые инвестиции и убеждают взять в долг деньги, чтобы "вложиться" и заработать больше, но фактически – расстаться с имуществом. Также, по ее словам, человека убеждают написать доверенность для помощи в оформлении каких-либо документов, чтобы "спасти" недвижимость от мошенников или для помощи в их поимке.
"Возвратить свое жилье в таких случаях нелегко. В подавляющем большинстве - в судебном порядке, но при условии, что можно доказать утрату недвижимости против воли ее владельца или если будет установлена недобросовестность приобретателя недвижимости", - отметила Дайнеко.
При этом обманутой стороной может быть не только продавец недвижимости, но и покупатель: можно остаться не только без денег, но и без недвижимости, предупреждает эксперт.
Кроме того, по ее словам, махинации с встречаются не только при купле-продаже, но и при найме жилья. "В таких случаях можно арендовать жилье, а спустя время узнать, что договор аренды оказался фейком, а настоящие владельцы квартиры не знают о вселении новых жильцов", - сказала она.
"Поскольку задача мошенников-обмануть как можно больше людей, они представляются собственниками квартиры или риелторами и сдают жилье сразу нескольким жильцам одновременно. Счастливые обладатели длительной аренды "светлой квартиры в центре" за небольшие деньги, но предоплатой сразу за полгода, нередко встречаются у дверей в один день", - рассказала Дайнеко.
 
НедвижимостьРОССИЯОльга ДайнекоМинфинРосреестр
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала