ФРГ приостановила выдачу разрешений на экспорт военной продукции Израилю
Политика
ФРГ приостановила выдачу разрешений на экспорт военной продукции Израилю
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Кабмин ФРГ до дальнейшего уведомления не будет выдавать разрешения на экспорт продукции военного назначения Израилю, которая может быть использована в секторе Газа. Об этом сообщил канцлер Фридрих Мерц. "Ещё более жёсткие военные действия израильской армии в секторе Газа, одобренные вчера вечером кабинетом министров Израиля, по мнению правительства Германии, всё больше затрудняют понимание того, как можно достичь этих целей. В этих обстоятельствах правительство Германии до дальнейшего уведомления не одобрит экспорт продукции военного назначения, которая может быть использована в секторе Газа",- приводит пресс-служба заявление канцлера. Мерц подчеркнул, что Германия признаёт право Израиля на самооборону, однако дальнейшая эскалация, по мнению Берлина, затрудняет достижение ключевых целей – освобождения заложников и переговоров о перемирии.Решение связано с планами Израиля по масштабной военной операции в палестинском анклаве. Ранее военно-политический кабинет Израиля одобрил предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху о полном разгроме движения ХАМАС.
израиль, газа, германия, биньямин нетаньяху, фридрих мерц
Политика, ИЗРАИЛЬ, Газа, ГЕРМАНИЯ, Биньямин Нетаньяху, Фридрих Мерц
13:49 08.08.2025
 
ФРГ приостановила выдачу разрешений на экспорт военной продукции Израилю

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкФлаг Германии.
Флаг Германии. - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Кабмин ФРГ до дальнейшего уведомления не будет выдавать разрешения на экспорт продукции военного назначения Израилю, которая может быть использована в секторе Газа. Об этом сообщил канцлер Фридрих Мерц.
"Ещё более жёсткие военные действия израильской армии в секторе Газа, одобренные вчера вечером кабинетом министров Израиля, по мнению правительства Германии, всё больше затрудняют понимание того, как можно достичь этих целей. В этих обстоятельствах правительство Германии до дальнейшего уведомления не одобрит экспорт продукции военного назначения, которая может быть использована в секторе Газа",- приводит пресс-служба заявление канцлера.
Мерц подчеркнул, что Германия признаёт право Израиля на самооборону, однако дальнейшая эскалация, по мнению Берлина, затрудняет достижение ключевых целей – освобождения заложников и переговоров о перемирии.
Решение связано с планами Израиля по масштабной военной операции в палестинском анклаве. Ранее военно-политический кабинет Израиля одобрил предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху о полном разгроме движения ХАМАС.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
Палестина призвала Трампа вмешаться из-за планов Израиля по Газе
Политика
 
 
