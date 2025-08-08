https://1prime.ru/20250808/eksport-860469012.html
ФРГ приостановила выдачу разрешений на экспорт военной продукции Израилю
ФРГ приостановила выдачу разрешений на экспорт военной продукции Израилю - 08.08.2025, ПРАЙМ
ФРГ приостановила выдачу разрешений на экспорт военной продукции Израилю
Кабмин ФРГ до дальнейшего уведомления не будет выдавать разрешения на экспорт продукции военного назначения Израилю, которая может быть использована в секторе... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T13:49+0300
2025-08-08T13:49+0300
2025-08-08T13:49+0300
политика
израиль
газа
германия
биньямин нетаньяху
фридрих мерц
https://cdnn.1prime.ru/img/83423/21/834232123_0:251:2751:1798_1920x0_80_0_0_ba55da95e1952c94c354f5c376d34cc7.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Кабмин ФРГ до дальнейшего уведомления не будет выдавать разрешения на экспорт продукции военного назначения Израилю, которая может быть использована в секторе Газа. Об этом сообщил канцлер Фридрих Мерц. "Ещё более жёсткие военные действия израильской армии в секторе Газа, одобренные вчера вечером кабинетом министров Израиля, по мнению правительства Германии, всё больше затрудняют понимание того, как можно достичь этих целей. В этих обстоятельствах правительство Германии до дальнейшего уведомления не одобрит экспорт продукции военного назначения, которая может быть использована в секторе Газа",- приводит пресс-служба заявление канцлера. Мерц подчеркнул, что Германия признаёт право Израиля на самооборону, однако дальнейшая эскалация, по мнению Берлина, затрудняет достижение ключевых целей – освобождения заложников и переговоров о перемирии.Решение связано с планами Израиля по масштабной военной операции в палестинском анклаве. Ранее военно-политический кабинет Израиля одобрил предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху о полном разгроме движения ХАМАС.
https://1prime.ru/20250808/wafa-860463468.html
израиль
газа
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83423/21/834232123_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_19509b0db333e59cd227922565db0a3d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, газа, германия, биньямин нетаньяху, фридрих мерц
Политика, ИЗРАИЛЬ, Газа, ГЕРМАНИЯ, Биньямин Нетаньяху, Фридрих Мерц
ФРГ приостановила выдачу разрешений на экспорт военной продукции Израилю
Мерц: ФРГ приостановила выдачу разрешений на экспорт военной продукции Израилю
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Кабмин ФРГ до дальнейшего уведомления не будет выдавать разрешения на экспорт продукции военного назначения Израилю, которая может быть использована в секторе Газа. Об этом сообщил канцлер Фридрих Мерц.
"Ещё более жёсткие военные действия израильской армии в секторе Газа, одобренные вчера вечером кабинетом министров Израиля, по мнению правительства Германии, всё больше затрудняют понимание того, как можно достичь этих целей. В этих обстоятельствах правительство Германии до дальнейшего уведомления не одобрит экспорт продукции военного назначения, которая может быть использована в секторе Газа",- приводит пресс-служба заявление канцлера.
Мерц подчеркнул, что Германия признаёт право Израиля на самооборону, однако дальнейшая эскалация, по мнению Берлина, затрудняет достижение ключевых целей – освобождения заложников и переговоров о перемирии.
Решение связано с планами Израиля по масштабной военной операции в палестинском анклаве. Ранее военно-политический кабинет Израиля одобрил предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху о полном разгроме движения ХАМАС.
Палестина призвала Трампа вмешаться из-за планов Израиля по Газе