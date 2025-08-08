https://1prime.ru/20250808/eksport-860469012.html

ФРГ приостановила выдачу разрешений на экспорт военной продукции Израилю

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Кабмин ФРГ до дальнейшего уведомления не будет выдавать разрешения на экспорт продукции военного назначения Израилю, которая может быть использована в секторе Газа. Об этом сообщил канцлер Фридрих Мерц. "Ещё более жёсткие военные действия израильской армии в секторе Газа, одобренные вчера вечером кабинетом министров Израиля, по мнению правительства Германии, всё больше затрудняют понимание того, как можно достичь этих целей. В этих обстоятельствах правительство Германии до дальнейшего уведомления не одобрит экспорт продукции военного назначения, которая может быть использована в секторе Газа",- приводит пресс-служба заявление канцлера. Мерц подчеркнул, что Германия признаёт право Израиля на самооборону, однако дальнейшая эскалация, по мнению Берлина, затрудняет достижение ключевых целей – освобождения заложников и переговоров о перемирии.Решение связано с планами Израиля по масштабной военной операции в палестинском анклаве. Ранее военно-политический кабинет Израиля одобрил предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху о полном разгроме движения ХАМАС.

