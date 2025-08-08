https://1prime.ru/20250808/es-860449812.html

В ЕС вступил в силу противоречащий закону о свободе СМИ закон

В ЕС вступил в силу противоречащий закону о свободе СМИ закон - 08.08.2025, ПРАЙМ

В ЕС вступил в силу противоречащий закону о свободе СМИ закон

Противоречивый закон о свободе СМИ (European Media Freedom Act, EMFA), который предоставляет дополнительные полномочия Европейской комиссии для вмешательства в... | 08.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-08T00:27+0300

2025-08-08T00:27+0300

2025-08-08T00:27+0300

экономика

франция

запад

сша

ес

sputnik

rt

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860449812.jpg?1754602029

БРЮССЕЛЬ, 8 авг - ПРАЙМ. Противоречивый закон о свободе СМИ (European Media Freedom Act, EMFA), который предоставляет дополнительные полномочия Европейской комиссии для вмешательства в медиапространство государств-членов Евросоюза, вступает в силу в пятницу. В частности, новый закон предусматривает создание общеевропейского надзорного органа - комитета по СМИ, который должен следить за реализацией общеевропейских правил в каждой стране ЕС. Оппозиционные депутаты ранее предостерегали, что новый орган будет находится под влиянием Еврокомиссии и может узурпировать полномочия национальных органов по надзору в медиапространстве, в итоге рискуя превратиться в "министерство правды". При этом в Европарламенте все же считают, что 8 августа 2025 года станет "знаменательной датой для свободы СМИ в ЕС". "Истинное значение закона будет оцениваться делами, а не словами. Сейчас начинается реальная работа: обеспечение полного и добросовестного соблюдения EMFA каждым государством-членом. Свобода СМИ не подлежит обсуждению, это основа нашей демократии", - цитирует сайт Европарламента слова главы парламентской рабочей группы, изучающей применение закона, Сабины Верхейен. В Еврокомиссии ранее поясняли, что предлагают рассматривать единый медиарынок Евросоюза, на котором будут действовать общие правила. В случае, если какое-либо государство не будет придерживаться установленных правил, Еврокомиссия может подать против него иск в Суд Евросоюза. Новые правила обязывают СМИ соблюдать прозрачность, раскрывать своих собственников, источники финансирования, вне зависимости от того, идет ли речь о рекламе или о государственной дотации. В том числе это касается финансирования, получаемого из государств, не входящих в Евросоюз. Власти стран ЕС также будут обязаны сообщать Еврокомиссии о тратах на рекламу в СМИ и в интернет-платформах. Что касается государственных СМИ, то власти должны обеспечить им стабильное финансирование, независимость редакционной политики, гарантировать прозрачность и исключить дискриминацию при назначении руководства таких структур. Государственные СМИ, в свою очередь, должны обеспечить на своих ресурсах "плюрализм мнений", непредвзятое освещение событий "в соответствии со своей общественной миссией". Общеевропейские правила отдельно оговаривают запрет на использование шпионского оборудования против сотрудников СМИ, но запрет этот неполный. В частности, использование шпионских программ возможно под контролем судебных органов, если вопрос затрагивает "национальные интересы" или речь идет о тяжких преступлениях. Ранее европейские журналисты сталкивались со слежкой с помощью шпионских программ типа Pegasus из-за своей профессиональной деятельности. Новые правила также устанавливают правила защиты контента СМИ от недобросовестной модерации или удаления в социальных сетях. Такие злоупотребления будут пресекаться. Но только в том случае, если речь идет о признании средства массовой информации независимым. Ранее в постпредстве России при ЕС РИА Новости заявляли, что Евросоюз под видом якобы борьбы с дезинформацией борется с неугодными СМИ и журналистами, отрезает европейское общество от альтернативных информационных источников. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.

франция

запад

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, запад, сша, ес, sputnik, rt